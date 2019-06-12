WhatsApp будет судиться с нарушающими правила использования пользователями

WhatsApp пригрозил судебными тяжбами пользователям, нарушающие правила пользования мессенджером. Об этом сообщается на официальном сайте сервиса.

Сообщается, что с седьмого декабря текущего года WhatsApp будет предпринимать правовые действия против лиц, занимающихся или помогающим другим в злоупотреблениях, нарушающих условия предоставления услуг.

В частности, в список нарушений данного типа входит автоматизированная или массовая рассылка сообщений. Запрещено использовать программу не для личных целей.

В сообщении подчеркивается, что сервис намерен собирать доказательства противоправной деятельности не только на своей платформе. Также мессенджер не станет отказываться от использования технических средств для борьбы с нарушителями.

WhatsApp - бесплатный мессенджер, аудиторией которого являются более миллиарда человек. Сервис принадлежит компании Facebook.