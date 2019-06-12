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 США пообежали поддерживать Грузию на пути членства в НАТО

США пообежали поддерживать Грузию на пути членства в НАТО
1:14   12 Июня 2019
Весь мир

США пообежали поддерживать Грузию на пути членства в НАТО

США пообежали поддерживать Грузию на пути членства в НАТО

Американский госсекретарь Майк Помпео от имени Белого дома выразил поддержку Грузии на пути ее вступления в НАТО. Об этом пишет пресс-служба правительства Грузии.

Встреча грузинского премьера Мамука Бахтадзе и Помпео прошла во вторник.

Глава американского внешнеполитического ведомства заявил, что стремление Грузии «усиливает веру» США. Он подчеркнул, что Тбилиси не лишится поддержки Вашингтона на пути к членству в Североатлантическом альянсе.

Также госсекретарь отметил, что в декларации, посвященной десятой годовщине Хартии стратегического партнерства, определены будущие направления двусторонних отношений.

Помпео отметил, что Грузия взяла на себя «роль лидера в ранге союзника аспиранта» НАТО. По его словам, Грузия добросовестно выполняет призыв Трампа преодолеть глобальные вызовы в контексте борьбы с терроризмом в Афганистане.

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Автор: Олег Королев
#сша #нато #грузия

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