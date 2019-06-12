Милонов передаст половину месячной зарплаты на озеленение Шушар

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов намерен поддержать народную инициативу по озеленению петербургских Шушар. Об этом пишут «Невские новости».

Милонов отметил, что русские люди искренне любят лес, поэтому любая вырубка деревьев острой болью отзывается в сердцах россиян. По его мнению, в Шушарах сейчас не хватает зелёных зон, нет полноценных парков и скверов.

Депутат отметил, что местные жители сами высаживают деревья и цветы, пытаясь разобраться с проблемой озеленения поселка. Он поддержал народную инициативу и предложил создать народный сквер в Шушарах.

Среди жителей поселка будет проведено голосование, в ходе которого можно будет выбрать место для высадки деревьев. Проголосовать можно сейчас в соответствующей группе ВКонтакте. Участки выбирали с расчетом, что на них не будет стройки в будущем. Начало работ запланировано на август.