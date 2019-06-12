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0:20   12 Июня 2019
Весь мир

Президент Франции анонсировал переговоры с Путиным в рамках саммита G20

Президент Франции анонсировал переговоры с Путиным в рамках саммита G20

Французский президент Эммануэль Макрон заявил о намерении в ближайшие недели поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным.

В интервью швейцарскому телеканалу RTS он сообщил, что отстаивает многополярность Европы, которая должна выстраивать с РФ новые правила доверия и безопасности, а также не обязана только лишь соглашаться с НАТО.

При этом Макрон подчеркнул, что явного прогресса по минским договоренностям по Донбассу нет. По его словам, также нельзя говорит о реформе G8, которая сократилась до «большой семерки» в 2014 году.

Французский президент отметил необходимость стратегического диалога Европы и России, а также восстановления динамики отношений. Он заявил, что для этих целей проведет «длинную и насыщенную» беседу с Путиным,

Деталей будущего разговора он не уточнил. Саммит G20 состоится в японской Осаке 28-29 июня.

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Автор: Олег Королев
#путин #франция #макрон

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