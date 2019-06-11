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Семья Бари Алибасова подает в суд на производителя «Крота» ради справедливости
Депутат Рады считает, что украинцы зря избрали президентом Зеленского

Депутат Рады считает, что украинцы зря избрали президентом Зеленского

Зеленский упразднил ряд указов Порошенко

Зеленский упразднил ряд указов Порошенко
США ужесточили санкции против Сирии

США ужесточили санкции против Сирии

 СМИ сообщили о захвате заложников во французской тюрьме

СМИ сообщили о захвате заложников во французской тюрьме
22:47   11 Июня 2019
Весь мир

США ужесточили санкции против Сирии

США ужесточили санкции против Сирии

В санкционный список попали 13 юридических лиц из Ливана, ОАЭ, Сирии. 

Введение санкций прокомментировал спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри. Он заявил, что Америка готова работать с любыми властями Сирии по урегулированию конфликта в стране. Также он добавил, что Вашингтон поддерживает резолюцию СБ ООН по урегулированию в Сирии.

Ранее Россия и Сирия призвали Запад отменить введенные против Сирии санкции. В Москве и Дамаске напомнили, что введенные Евросоюзом и США ограничительные меры затрудняют покупку лекарств и сырья для их производства, а также доставку оборудования в Сирию, необходимого для восстановления инфраструктуры после войны.

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Автор: Софья Белоцерковская
#сша #сирия #санкции #политика #весь мир

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