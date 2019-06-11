США ужесточили санкции против Сирии

В санкционный список попали 13 юридических лиц из Ливана, ОАЭ, Сирии.

Введение санкций прокомментировал спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри. Он заявил, что Америка готова работать с любыми властями Сирии по урегулированию конфликта в стране. Также он добавил, что Вашингтон поддерживает резолюцию СБ ООН по урегулированию в Сирии.

Ранее Россия и Сирия призвали Запад отменить введенные против Сирии санкции. В Москве и Дамаске напомнили, что введенные Евросоюзом и США ограничительные меры затрудняют покупку лекарств и сырья для их производства, а также доставку оборудования в Сирию, необходимого для восстановления инфраструктуры после войны.