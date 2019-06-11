Семья Бари Алибасова подает в суд на производителя «Крота» ради справедливости

Родственникам Бари Алибасова не нужна компенсация от производителя средства для очистки труб «Крот», которым отравился артист. Они хотят добиться справедливости. Об этом 11 июня сообщает РИА Новости.

Семья Алибасова решила подать в суд на производителя «Крота», которым по ошибке отравился продюсер. По словам Алибасова-младшего, с такой проблемой столкнулись многие люди.

«Я искренне был уверен, что виновата рассеянность папы… Но на следующий день мы начали получать обращения, что у людей были такие же проблемы, с летальными исходами, с препаратом в той же упаковке. Нет задачи получить компенсацию с «Крота», это уже гражданская позиция», — заявил он.

Он также рассказал, что общаясь в больнице с врачами, ему сообщили, что каждый год в клинику поступает примерно 200 человек с подобными ожогами. Алибасов-младший подчеркнул, что эта история должна быть освещена и на нее нужно влиять.

Ранее сообщалось, что Алибасов вышел из искусственной комы, однако пока никого не помнит.