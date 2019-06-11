Пучков назвал цели оппозиции, «не заметившей» освобождения Голунова

Писатель и видеоблогер Дмитрий Пучков (Гоблин) назвал тех, кто 12 июня выйдет на несанкционированный митинг, «пораженными шизофренией». Таким образом он отреагировал на поведение оппозиции, пытающейся переделать марш в поддержку Голунова в митинг «в защиту всех невинно осужденных».

Ранее инициативная группа журналистов и общественников заявила о намерении провести в среду марш в поддержку спецкора «Медузы» Ивана Голунова. Однако необходимость в шествии отпала, потому как уголовное преследование Голунова уже прекратили.

Либералы, оппозиционные журналисты и сторонники активиста Алексея Навального решили использовать подвернувшуюся возможность испортить празднование Дня России - они намерены «переформатировать» шествие в поддержку Голунова в митинг в защиту всех невинно осужденных. Такую инициативу активно поддержала в своем блоге на сайте «Эха Москвы» журналист Зоя Светова.

Как пишет ФАН, это означает, что оппозиция все равно устроила бы протест, отпустили бы Голунова или нет, о чем ранее предупреждали журналисты издания.

Публицист и политолог Анатолий Вассерман тоже отмечал, что либеральная общественность воспользуется делом Голунова. Такое мнение разделил и общественник Николай Стариков. Он считает, что акция призвана создать напряженность в обществе.

Как отметил в беседе с корреспондентом ФАН Пучков, намерения оппозиции выглядят странно: отстаивать законность с помощью незаконных методов.

«Вообще, задача всех таких митингов ровно одна: добиться, чтобы пролилась кровь, чтобы потом с этими жертвами носиться», — отметил писатель.

Запланированное на завтра несанкционированное мероприятие «похоже на организацию классического Майдана», организаторам акции важно попытаться приблизить страну к государственному перевороту, добавил он.

Стоит отметить, что столичные власти предложили организаторам устроить шествие 16 июня, чтобы не мешать россиянам праздновать День России. Однако те отказались от предложенных условий.

Пучков также объяснил, почему организаторы так заинтересованы в том, чтобы провести свое мероприятие 12 июня - им необходимо собрать максимальное количество людей, чтобы были невинные жертвы.

Напомним, спецкора «Медузы» Ивана Голунова задержали 6 июня. Полиция сообщила, что при досмотре у него нашли мефедрон, а дома — кокаин. Было возбуждено уголовное дело. Ситуацию взяли под контроль московский омбудсмен Татьяна Потяева, столичный главк МВД и Генпрокуратура. Суд отправил журналиста под домашний арест.

Во вторник, 11 июня, глава МВД Владимир Колокольцев сообщил о прекращении уголовного преследования Голунова в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.