Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Семья Бари Алибасова подает в суд на производителя «Крота» ради справедливости

Семья Бари Алибасова подает в суд на производителя «Крота» ради справедливости

 США обвинили Россию в «недостаточном давлении» на Асада

США обвинили Россию в «недостаточном давлении» на Асада

Депутат Рады считает, что украинцы зря избрали президентом Зеленского

Депутат Рады считает, что украинцы зря избрали президентом Зеленского

Зеленский упразднил ряд указов Порошенко

Зеленский упразднил ряд указов Порошенко
СМИ сообщили о захвате заложников во французской тюрьме

СМИ сообщили о захвате заложников во французской тюрьме

 Боевики «Ан-Нусры»* обстреляли мирных жителей деревни Шезар в Сирии

Боевики «Ан-Нусры»* обстреляли мирных жителей деревни Шезар в Сирии
Семья Бари Алибасова подает в суд на производителя «Крота» ради справедливости

Семья Бари Алибасова подает в суд на производителя «Крота» ради справедливости

 США обвинили Россию в «недостаточном давлении» на Асада

США обвинили Россию в «недостаточном давлении» на Асада

Депутат Рады считает, что украинцы зря избрали президентом Зеленского

Депутат Рады считает, что украинцы зря избрали президентом Зеленского

Зеленский упразднил ряд указов Порошенко

Зеленский упразднил ряд указов Порошенко
СМИ сообщили о захвате заложников во французской тюрьме

СМИ сообщили о захвате заложников во французской тюрьме

 Боевики «Ан-Нусры»* обстреляли мирных жителей деревни Шезар в Сирии

Боевики «Ан-Нусры»* обстреляли мирных жителей деревни Шезар в Сирии
22:27   11 Июня 2019
Россия

США обвинили Россию в «недостаточном давлении» на Асада

США обвинили Россию в «недостаточном давлении» на Асада

Америка разочарована отсутствием прогресса по формированию Конституционного комитета Сирии. Об этом заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри, передает 11 июня РИА Новости. 

«Я разочарован тем, что мы не видим продвижения по Конституционному комитету», — сказал Джеффри.

Он также отметил, что ранее стороны были «близки» к его формированию, но так и не сделали последний шаг. Джеффри считает, что главная причина заключается в администрации Асада (президент Сирии), а также в том, что РФ недостаточно на него давит. 

Он подчеркнул, что США «исключительно недовольны» наступлением САА в Идлибе, потому что от их действий страдает мирное население. 

Сирийский конфликт обсуждается на площадках Женевы и Нур-Султана. Прошлогодний сочинский конгресс стал первой попыткой собрать весь состав участников на одной переговорной площадке. На конгрессе было принято решение создать конституционный комитет для работы в Женеве, призванный подготовить конституционную реформу.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #сша #асад #политика #весь мир

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...