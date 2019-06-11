США обвинили Россию в «недостаточном давлении» на Асада

Америка разочарована отсутствием прогресса по формированию Конституционного комитета Сирии. Об этом заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри, передает 11 июня РИА Новости.

«Я разочарован тем, что мы не видим продвижения по Конституционному комитету», — сказал Джеффри.

Он также отметил, что ранее стороны были «близки» к его формированию, но так и не сделали последний шаг. Джеффри считает, что главная причина заключается в администрации Асада (президент Сирии), а также в том, что РФ недостаточно на него давит.

Он подчеркнул, что США «исключительно недовольны» наступлением САА в Идлибе, потому что от их действий страдает мирное население.

Сирийский конфликт обсуждается на площадках Женевы и Нур-Султана. Прошлогодний сочинский конгресс стал первой попыткой собрать весь состав участников на одной переговорной площадке. На конгрессе было принято решение создать конституционный комитет для работы в Женеве, призванный подготовить конституционную реформу.