Уголовное дело завели после ДТП с участием автомобилей МЧС под Тулой

Авария с участием автомобилей МЧС в Тульской области произошла накануне утром. На 201-м километре трассы М-4 Дон четыре автомобиля колонны МЧС совершили техническую остановку, во время которой в них врезалась грузовая фура.

В дорожно-транспортном происшествии пострадали пять спасателей. Их госпитализировали в Новомосковскую городскую больницу. Двое из пострадавших определили в реанимацию, а позже отправили на вертолете в Москву, еще трех человек отпустили на амбулаторное лечение.

Дело возбудили по статье о нарушении ПДД и эксплуатации транспорта, которое повлекло причинение тяжкого вреда здоровью. Водитель может получить срок до двух лет лишения свободы.

В ближайшее время решится вопрос об избрании меры пресечения водителю, отметили в пресс-службе управления МВД по региону.