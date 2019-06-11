Голунов не пойдет на митинг в его поддержку 12 июня

Журналист издания «Медуза» Иван Голунов, освобожденный из-под домашнего ареста, не пойдет на несогласованный марш в его поддержку. Он также отметил, что лучше уделить внимание родным и близким.

Спецкор «Медузы» порекомендовал обращать и поддерживать внимание к ситуациям несправедливости. По его словам, он не осведомлен о марше, и только сейчас начал что-то узнавать.

«Насколько я понимаю, это какая-то несогласованная акция. Мне кажется, что лучше, наверное, как-то уделить время близким и родным или какой-то конкретной помощи, чем пойти на марш. Это мое личное мнение», — сказал Голунов журналистам.

«Политика сегодня» напоминает, полиция задержала Голунова 6 июня. По словам ГУ МВД Москвы, в ходе досмотра у журналиста обнаружили пять свертков с наркотиками. Против коореспондента «Медузы» возбудили уголовное дело. Позже правоохранительные органы заявили, что в квартире журналиста были найдены те же запрещенные вещества, что и при задержании.

Сам Голунов заявил, что наркотики ему подбросили.

Ранее сообщалось, что с журналиста сняли электронный браслет.