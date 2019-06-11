Омбудсмены России и Украины договорились подписать меморандум о сотрудничестве

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова и уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова решили подписать Меморандум о сотрудничестве.

Они совместными усилиями определят лиц, которым в первую очередь необходима их поддержка.

После встречи Москалькова сообщила представителям СМИ, что остается решить ряд вопросов и обсудить, что войдет в Меморандум и о каких людях пойдет речь в первую очередь.

Денисова отметила, что украинская сторона готова обсуждать освобождение арестованных на Украине россиян, по ее словам, президент Владимир Зеленский выступает «за» такую инициативу.