Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Семья Бари Алибасова подает в суд на производителя «Крота» ради справедливости

Семья Бари Алибасова подает в суд на производителя «Крота» ради справедливости

 США обвинили Россию в «недостаточном давлении» на Асада

США обвинили Россию в «недостаточном давлении» на Асада

Депутат Рады считает, что украинцы зря избрали президентом Зеленского

Депутат Рады считает, что украинцы зря избрали президентом Зеленского

Зеленский упразднил ряд указов Порошенко

Зеленский упразднил ряд указов Порошенко
СМИ сообщили о захвате заложников во французской тюрьме

СМИ сообщили о захвате заложников во французской тюрьме

 Боевики «Ан-Нусры»* обстреляли мирных жителей деревни Шезар в Сирии

Боевики «Ан-Нусры»* обстреляли мирных жителей деревни Шезар в Сирии
Семья Бари Алибасова подает в суд на производителя «Крота» ради справедливости

Семья Бари Алибасова подает в суд на производителя «Крота» ради справедливости

 США обвинили Россию в «недостаточном давлении» на Асада

США обвинили Россию в «недостаточном давлении» на Асада

Депутат Рады считает, что украинцы зря избрали президентом Зеленского

Депутат Рады считает, что украинцы зря избрали президентом Зеленского

Зеленский упразднил ряд указов Порошенко

Зеленский упразднил ряд указов Порошенко
СМИ сообщили о захвате заложников во французской тюрьме

СМИ сообщили о захвате заложников во французской тюрьме

 Боевики «Ан-Нусры»* обстреляли мирных жителей деревни Шезар в Сирии

Боевики «Ан-Нусры»* обстреляли мирных жителей деревни Шезар в Сирии
21:32   11 Июня 2019
Россия

Омбудсмены России и Украины договорились подписать меморандум о сотрудничестве

Омбудсмены России и Украины договорились подписать меморандум о сотрудничестве

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова и уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова решили подписать Меморандум о сотрудничестве.

Они совместными усилиями определят лиц, которым в первую очередь необходима их поддержка.

После встречи Москалькова сообщила представителям СМИ, что остается решить ряд вопросов и обсудить, что войдет в Меморандум и о каких людях пойдет речь в первую очередь.

Денисова отметила, что украинская сторона готова обсуждать освобождение арестованных на Украине россиян, по ее словам, президент Владимир Зеленский выступает «за» такую инициативу.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Шпакова
#россия #украина #политика #москалькова #денисова

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...