С журналиста Голунова сняли электронный браслет

Представитель пресс-бюро ФСИН РФ заявил, что с журналиста Ивана Голунова сняли электронный браслет, который контролировал соблюдения условий домашнего ареста, сообщают 11 июня РИА Новости.

«Устройство снято в связи с отменой меры пресечения», — заявил он.

Ранее стало известно, что дело против Голунова прекращено из-за отсутствия доказательств. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявил, что с журналиста сняли все обвинения, и что он будет освобожден из-под домашнего ареста.

«Политика сегодня» напоминает, Голунов был задержан 6 июня. ГУВД Москвы сообщило, что во время досмотра у журналиста обнаружили пять свертков с наркотиками. Против коореспондента «Медузы» возбудили уголовное дело, его также проверяли на причастность к деятельности лиц, которые занимались сбытом наркотиков. В квартире Голунова также были найдены наркотики.

Сам журналист заявлял, что наркотики ему подбросили.