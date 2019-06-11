Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Семья Бари Алибасова подает в суд на производителя «Крота» ради справедливости

Семья Бари Алибасова подает в суд на производителя «Крота» ради справедливости

 США обвинили Россию в «недостаточном давлении» на Асада

США обвинили Россию в «недостаточном давлении» на Асада

Депутат Рады считает, что украинцы зря избрали президентом Зеленского

Депутат Рады считает, что украинцы зря избрали президентом Зеленского

Зеленский упразднил ряд указов Порошенко

Зеленский упразднил ряд указов Порошенко
СМИ сообщили о захвате заложников во французской тюрьме

СМИ сообщили о захвате заложников во французской тюрьме

 Боевики «Ан-Нусры»* обстреляли мирных жителей деревни Шезар в Сирии

Боевики «Ан-Нусры»* обстреляли мирных жителей деревни Шезар в Сирии
Семья Бари Алибасова подает в суд на производителя «Крота» ради справедливости

Семья Бари Алибасова подает в суд на производителя «Крота» ради справедливости

 США обвинили Россию в «недостаточном давлении» на Асада

США обвинили Россию в «недостаточном давлении» на Асада

Депутат Рады считает, что украинцы зря избрали президентом Зеленского

Депутат Рады считает, что украинцы зря избрали президентом Зеленского

Зеленский упразднил ряд указов Порошенко

Зеленский упразднил ряд указов Порошенко
СМИ сообщили о захвате заложников во французской тюрьме

СМИ сообщили о захвате заложников во французской тюрьме

 Боевики «Ан-Нусры»* обстреляли мирных жителей деревни Шезар в Сирии

Боевики «Ан-Нусры»* обстреляли мирных жителей деревни Шезар в Сирии
21:28   11 Июня 2019
Россия

С журналиста Голунова сняли электронный браслет

С журналиста Голунова сняли электронный браслет

Представитель пресс-бюро ФСИН РФ заявил, что с журналиста Ивана Голунова сняли электронный браслет, который контролировал соблюдения условий домашнего ареста, сообщают 11 июня РИА Новости. 

«Устройство снято в связи с отменой меры пресечения», — заявил он. 

Ранее стало известно, что дело против Голунова прекращено из-за отсутствия доказательств. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявил, что с журналиста сняли все обвинения, и что он будет освобожден из-под домашнего ареста. 

«Политика сегодня» напоминает, Голунов был задержан 6 июня. ГУВД Москвы сообщило, что во время досмотра у журналиста обнаружили пять свертков с наркотиками. Против коореспондента «Медузы» возбудили уголовное дело, его также проверяли на причастность к деятельности лиц, которые занимались сбытом наркотиков. В квартире Голунова также были найдены наркотики. 

Сам журналист заявлял, что наркотики ему подбросили. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #общество #голунов

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...