Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Семья Бари Алибасова подает в суд на производителя «Крота» ради справедливости

Семья Бари Алибасова подает в суд на производителя «Крота» ради справедливости

 США обвинили Россию в «недостаточном давлении» на Асада

США обвинили Россию в «недостаточном давлении» на Асада

Депутат Рады считает, что украинцы зря избрали президентом Зеленского

Депутат Рады считает, что украинцы зря избрали президентом Зеленского

Зеленский упразднил ряд указов Порошенко

Зеленский упразднил ряд указов Порошенко
СМИ сообщили о захвате заложников во французской тюрьме

СМИ сообщили о захвате заложников во французской тюрьме

 Боевики «Ан-Нусры»* обстреляли мирных жителей деревни Шезар в Сирии

Боевики «Ан-Нусры»* обстреляли мирных жителей деревни Шезар в Сирии
Семья Бари Алибасова подает в суд на производителя «Крота» ради справедливости

Семья Бари Алибасова подает в суд на производителя «Крота» ради справедливости

 США обвинили Россию в «недостаточном давлении» на Асада

США обвинили Россию в «недостаточном давлении» на Асада

Депутат Рады считает, что украинцы зря избрали президентом Зеленского

Депутат Рады считает, что украинцы зря избрали президентом Зеленского

Зеленский упразднил ряд указов Порошенко

Зеленский упразднил ряд указов Порошенко
СМИ сообщили о захвате заложников во французской тюрьме

СМИ сообщили о захвате заложников во французской тюрьме

 Боевики «Ан-Нусры»* обстреляли мирных жителей деревни Шезар в Сирии

Боевики «Ан-Нусры»* обстреляли мирных жителей деревни Шезар в Сирии
21:01   11 Июня 2019
Россия

Опубликованы вопросы россиян для прямой линии с Путиным

Опубликованы вопросы россиян для прямой линии с Путиным

 

Стали известны волнующие россиян вопросы, которые они хотели бы задать российскому президенту Владимиру Путину. Перечень с соответствующими темами опубликовал Центр обработки обращений граждан на сайте прямой линии. 

Так, судя по материалам сайта, больше всего граждане интересуются вопросами социального обеспечения, причинами повышения тарифов на коммунальные услуги, а также возможностью получения льготных лекарств. 

Не менее волнующей темой выступает государственная поддержка ипотеки для многодетных семей, а также проблемы с нехваткой мест и очередями в детских садах. 

Кроме этого, многие граждане обеспокоены экологическими проблемами, а также увеличением количества мусорных полигонов. Также россияне планируют задать вопросы о возможности переселения по программе соотечественников из СНГ в Московский регион. 

«Политика сегодня» напоминает, вопросы от граждан для прямой линии с президентом начали принимать с воскресенья, 9 июня. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #прямая линия #вопросы

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...