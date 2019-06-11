Опубликованы вопросы россиян для прямой линии с Путиным

Стали известны волнующие россиян вопросы, которые они хотели бы задать российскому президенту Владимиру Путину. Перечень с соответствующими темами опубликовал Центр обработки обращений граждан на сайте прямой линии.

Так, судя по материалам сайта, больше всего граждане интересуются вопросами социального обеспечения, причинами повышения тарифов на коммунальные услуги, а также возможностью получения льготных лекарств.

Не менее волнующей темой выступает государственная поддержка ипотеки для многодетных семей, а также проблемы с нехваткой мест и очередями в детских садах.

Кроме этого, многие граждане обеспокоены экологическими проблемами, а также увеличением количества мусорных полигонов. Также россияне планируют задать вопросы о возможности переселения по программе соотечественников из СНГ в Московский регион.

«Политика сегодня» напоминает, вопросы от граждан для прямой линии с президентом начали принимать с воскресенья, 9 июня.