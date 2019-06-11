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Боевики «Ан-Нусры»* обстреляли мирных жителей деревни Шезар в Сирии
21:04   11 Июня 2019
Россия

Волжское пароходство поможет семьям погибших от взрыва на танкере

Волжское пароходство поможет семьям погибших от взрыва на танкере

Семьи погибших и пострадавших членов экипажа при взрыве на танкере «ВФ Танкер-16» в нефтегавани Махачкалы получат материальную помощь. Об этом проинформировали в пресс-службе компании. Судоходная компания «Волжское пароходство» делает все необходимое, чтобы минимизировать последствия ЧП на танкере «ВФ Танкер-16». К месту происшествия направлены сотрудники специальных служб.

Рано утром 11 июня на танкере во время выгрузки сырой нефти в порту Махачкала произошел взрыв в машинном отделении, который перерос в пожар. Огонь был оперативно локализован. Трое из 12 членов экипажа погибли, еще трое пострадали и находятся в больницах. Инцидент не повлек за собой разлива нефти.

Ранее сообщалось, что после взрыва на судне завели уголовное дело.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #происшествия #взрыв #танкер #махачкала

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