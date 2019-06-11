Депутат Рады считает, что украинцы зря избрали президентом Зеленского

Украинский лидер Владимир Зеленский не выполнил ни одного предвыборного обещания. Такого мнения придерживается депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович. Об этом он заявил в эфире телеканала «112 Украина».

Зеленский пообещал украинцам решить конфликт на Донбассе. Также во время торжественной речи он подчеркнул, что будет поднимать экономику страны.

Рабинович отметил колоссальную поддержку Зеленского, но добавил, что должен говорить правду, ведь он оппозиционный политик. По мнению депутата, Зеленский не выполнил ни одного предвыборного обещания. При нем не будет мира на Донбассе, а экономика так и не заработает.

Он напомнил, как Зеленский сказал, что у него есть несколько креативных идей для достижения мира.

«Люди добрые, ну креативные идеи хороши в другом месте, поэтому я тысячу раз извиняюсь за Зеленского и за себя, но я вынужден не просто критиковать Зеленского, а сказать одну простую вещь – да, мы ошиблись еще раз, к сожалению», — высказался депутат.

Ранее Рабинович заявил, что Зеленский превращается в «маленького Порошенко».