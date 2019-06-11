Дипломаты готовят документы для репатриации тел погибших в Турции россиян

Российские дипломаты оформляют документы для репатриации тел двух российских туристов, сбитых машиной в районе турецкой Аланьи, сообщили в генкосульстве РФ в Анталье.

Ранее стало известно, что автомобиль сбил насмерть супружескую пару из России в поселке Махмутлар.

Виновника дорожно-транспортного происшествия задержали. Известно, что россияне приехали в отпуск с пятнадцатилетней дочерью.

Генконсульство написало в Facebook, что речь идет о супружеской паре Андрее и Анне Балакиных. Отмечается, что в связи с инцидентом началось расследование.

Дипломаты тесно сотрудничают с местными властями и делают все необходимое для оформления документов, которые потребуются, чтобы тела погибших были доставлены на родину.