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Боевики «Ан-Нусры»* обстреляли мирных жителей деревни Шезар в Сирии

Боевики «Ан-Нусры»* обстреляли мирных жителей деревни Шезар в Сирии

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20:38   11 Июня 2019
Весь мир

Боевики «Ан-Нусры»* обстреляли мирных жителей деревни Шезар в Сирии

Боевики «Ан-Нусры»* обстреляли мирных жителей деревни Шезар в Сирии

Террористы из группировок, действующих в зоне деэскалации в Идлибе, обстреляли ракетами из «Градов» деревню Шезар на севере провинции Хама: среди мирного населения есть жертвы и пострадавшие, в том числе дети.

Поселения на севере Хамы неоднократно подвергались обстрелу террористов, сообщает ФАН. Пострадали и христианские города Мхарде и Скальбия — важные опорные пункты Сирийской арабской армии в районе, а также столица Хамы и военный аэродром.

Боевики «Ан-Нусры»* обстреляли мирных жителей деревни Шезар в Сирии

Ответственность за погибших и пострадавших жителей Шезара несут подконтрольные «Ан-Нусре»* террористы «Хайят Тахрир аш-Шам», «Джейш аль-Изза» и «Хуррас ад-Дин», также принимавшие участие в нападении на правительственные силы в Хаме.

Ракеты боевиков при обстреле 8 июня уничтожили жилые постройки, в которых находились люди: один человек погиб на месте, более десяти получили осколочные ранения, в том числе трое детей. Некоторые семьи остались без крова.

Боевики «Ан-Нусры»* обстреляли мирных жителей деревни Шезар в Сирии

Секретарь партии «Баас» Абдель Карим Гарнази из Шезара утверждает, что обстрелы со стороны боевиков не прекращаются в последнее время.

«Эти боевики постоянно обстреливают нас на протяжении последнего времени. Однако до этого столько жертв не было. Сейчас двое пострадавших находятся в очень тяжелом положении, за их жизни продолжают бороться врачи», — сообщил Абдель Карим специальному корреспонденту ФАН.

Боевики «Ан-Нусры»* обстреляли мирных жителей деревни Шезар в Сирии

Гарнази рассказал, что местные жители не захотели покидать деревню даже после ракетного обстрела и надеются на помощь правительственных войск.

Напомним, 8 июня сообщалось, что боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» три дня подряд штурмовали позиции сил Дамаска на севере Хамы, используя танки и «Грады». Более сотни боевиков участвовали в атаке на солдат Сирийской арабской армии, но те сдержали натиск, отогнав террористов на исходные рубежи.

*признана террористической и запрещена судом на территории РФ

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Автор: Александра Леснова
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