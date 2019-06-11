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Дипломаты готовят документы для репатриации тел погибших в Турции россиян

Дипломаты готовят документы для репатриации тел погибших в Турции россиян

 Как общественные институты помогли освободить Голунова

Как общественные институты помогли освободить Голунова
Депутат Рады считает, что украинцы зря избрали президентом Зеленского

Депутат Рады считает, что украинцы зря избрали президентом Зеленского

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Боевики «Ан-Нусры»* обстреляли мирных жителей деревни Шезар в Сирии

Боевики «Ан-Нусры»* обстреляли мирных жителей деревни Шезар в Сирии

 Трамп надеется на встречу с Путиным и Си Цзиньпином на G20

Трамп надеется на встречу с Путиным и Си Цзиньпином на G20
20:13   11 Июня 2019
Весь мир

Трамп надеется на встречу с Путиным и Си Цзиньпином на G20

Трамп надеется на встречу с Путиным и Си Цзиньпином на G20

Американский лидер рассчитывает встретиться на саммите «большой двадцатки» в Японии с президентом России и председателем Китайской Народной Республики. Такое заявление сделал советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон.

Такая встреча даст возможность обсудить ряд важных вопросов в потенциально важное время, отметил он в ходе своего выступления в рамках конференции финансовых менеджеров в Вашингтоне.

Ранее сообщалось, что в рамках саммита G20 глава США и японский премьер Синдзо Абэ обсудят денуклеаризацию Северной Кореи.

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Автор: Ольга Шпакова
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