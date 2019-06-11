Трамп надеется на встречу с Путиным и Си Цзиньпином на G20

Американский лидер рассчитывает встретиться на саммите «большой двадцатки» в Японии с президентом России и председателем Китайской Народной Республики. Такое заявление сделал советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон.

Такая встреча даст возможность обсудить ряд важных вопросов в потенциально важное время, отметил он в ходе своего выступления в рамках конференции финансовых менеджеров в Вашингтоне.

Ранее сообщалось, что в рамках саммита G20 глава США и японский премьер Синдзо Абэ обсудят денуклеаризацию Северной Кореи.