Сын Алибасова не исключает, что артиста отравили
Бари Алибасов-младший заявил, что его отца могли отравить. Об этом сообщает 11 июня РИА Новости со ссылкой на агентство «Москва».
Как заявил Алибасов-младший, чтобы доказать, что его отца не отравили, он должен прийти в себя и подтвердить это.
«Но у нас на студии постоянно проходной двор. Заказывается огромное количество артистов, и надо, чтобы отец эту версию снял сам», — заявил сын продюсера.
Он подчеркнул, что его отец пока не может ничего и никого вспомнить, но при этом добавил, что прийти в сознание Алибасов должен завтра.
«Политика сегодня» напоминает, Алибасова госпитализировали в Институт имени Склифосовского 4 июня. Продюсер перепутал сок с жидкостью для очистки труб, которую случайно выпил. Медики диагностировали артисту ожог пищевода четвертой степени, а также ожоги желудка и дыхательных путей.
Ранее сообщалось, что Алибасов, возможно, навсегда утратил способность глотать пищу самостоятельно.