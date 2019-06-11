Сын Алибасова не исключает, что артиста отравили

Бари Алибасов-младший заявил, что его отца могли отравить. Об этом сообщает 11 июня РИА Новости со ссылкой на агентство «Москва».

Как заявил Алибасов-младший, чтобы доказать, что его отца не отравили, он должен прийти в себя и подтвердить это.

«Но у нас на студии постоянно проходной двор. Заказывается огромное количество артистов, и надо, чтобы отец эту версию снял сам», — заявил сын продюсера.

Он подчеркнул, что его отец пока не может ничего и никого вспомнить, но при этом добавил, что прийти в сознание Алибасов должен завтра.

«Политика сегодня» напоминает, Алибасова госпитализировали в Институт имени Склифосовского 4 июня. Продюсер перепутал сок с жидкостью для очистки труб, которую случайно выпил. Медики диагностировали артисту ожог пищевода четвертой степени, а также ожоги желудка и дыхательных путей.

Ранее сообщалось, что Алибасов, возможно, навсегда утратил способность глотать пищу самостоятельно.