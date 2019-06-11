Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Дипломаты готовят документы для репатриации тел погибших в Турции россиян

Дипломаты готовят документы для репатриации тел погибших в Турции россиян

 Как общественные институты помогли освободить Голунова

Как общественные институты помогли освободить Голунова
Депутат Рады считает, что украинцы зря избрали президентом Зеленского

Депутат Рады считает, что украинцы зря избрали президентом Зеленского

Зеленский упразднил ряд указов Порошенко

Зеленский упразднил ряд указов Порошенко
Боевики «Ан-Нусры»* обстреляли мирных жителей деревни Шезар в Сирии

Боевики «Ан-Нусры»* обстреляли мирных жителей деревни Шезар в Сирии

 Трамп надеется на встречу с Путиным и Си Цзиньпином на G20

Трамп надеется на встречу с Путиным и Си Цзиньпином на G20
Дипломаты готовят документы для репатриации тел погибших в Турции россиян

Дипломаты готовят документы для репатриации тел погибших в Турции россиян

 Как общественные институты помогли освободить Голунова

Как общественные институты помогли освободить Голунова
Депутат Рады считает, что украинцы зря избрали президентом Зеленского

Депутат Рады считает, что украинцы зря избрали президентом Зеленского

Зеленский упразднил ряд указов Порошенко

Зеленский упразднил ряд указов Порошенко
Боевики «Ан-Нусры»* обстреляли мирных жителей деревни Шезар в Сирии

Боевики «Ан-Нусры»* обстреляли мирных жителей деревни Шезар в Сирии

 Трамп надеется на встречу с Путиным и Си Цзиньпином на G20

Трамп надеется на встречу с Путиным и Си Цзиньпином на G20
20:10   11 Июня 2019
Россия

Сын Алибасова не исключает, что артиста отравили

Сын Алибасова не исключает, что артиста отравили

Бари Алибасов-младший заявил, что его отца могли отравить. Об этом сообщает 11 июня РИА Новости со ссылкой на агентство «Москва». 

Как заявил Алибасов-младший, чтобы доказать, что его отца не отравили, он должен прийти в себя и подтвердить это. 

«Но у нас на студии постоянно проходной двор. Заказывается огромное количество артистов, и надо, чтобы отец эту версию снял сам», — заявил сын продюсера. 

Он подчеркнул, что его отец пока не может ничего и никого вспомнить, но при этом добавил, что прийти в сознание Алибасов должен завтра. 

«Политика сегодня» напоминает, Алибасова госпитализировали в Институт имени Склифосовского 4 июня. Продюсер перепутал сок с жидкостью для очистки труб, которую случайно выпил. Медики диагностировали артисту ожог пищевода четвертой степени, а также ожоги желудка и дыхательных путей. 

Ранее сообщалось, что Алибасов, возможно, навсегда утратил способность глотать пищу самостоятельно. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #общество #бари алибасов

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...