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19:59   11 Июня 2019
Весь мир

Space Adventures принимает заявки на туристический полет в космос

Space Adventures принимает заявки на туристический полет в космос

Компания Space Adventures предлагает слетать на МКС на кораблях Starliner (Boeing). Старт приема заявок для всех желающих уже объявлен. Об этом сказано в пресс-релизе на сайте компании, сообщает 11 июня RT. 

Ранее туристы могли летать в космос только на кораблях российского производства «Союз». Для такой миссии Space Adventures смогли привлечь Boeing после одобрения NASA отправки туристов на МКС на срок до 30 дней в 2020 году. 

«Space Adventures в настоящее время может организовать полёты на МКС на российском корабле «Союз» или на Boeing CST-100 Starliner», — сказано в пресс-релизе на сайте компании. 

Всем желающим компания предлагает оставить заполненную форму для связи с оператором. 

Тур в космос обойдется в более чем 59 миллионов долларов, заявил ранее финансовый директор NASA Джефф Девит.

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Автор: Софья Белоцерковская
#сша #общество #космический туризм #space adventures #джефф девит

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