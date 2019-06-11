Space Adventures принимает заявки на туристический полет в космос

Компания Space Adventures предлагает слетать на МКС на кораблях Starliner (Boeing). Старт приема заявок для всех желающих уже объявлен. Об этом сказано в пресс-релизе на сайте компании, сообщает 11 июня RT.

Ранее туристы могли летать в космос только на кораблях российского производства «Союз». Для такой миссии Space Adventures смогли привлечь Boeing после одобрения NASA отправки туристов на МКС на срок до 30 дней в 2020 году.

«Space Adventures в настоящее время может организовать полёты на МКС на российском корабле «Союз» или на Boeing CST-100 Starliner», — сказано в пресс-релизе на сайте компании.

Всем желающим компания предлагает оставить заполненную форму для связи с оператором.

Тур в космос обойдется в более чем 59 миллионов долларов, заявил ранее финансовый директор NASA Джефф Девит.