Юнкер рассказал о своем отношении к Трампу

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер поделился впечатлениями от общения с главой США Дональдом Трампом.

Прошлым летом Юнкер обсуждал с Трампом в Вашингтоне торговые проблемы между Евросоюзом и Штатами и достиг определенных договоренностей.

11 июня на мероприятии издания Politico в Брюсселе Юнкеру задали вопрос о его отношении к Трампу.

Как сказал Юнкер, Трамп ему симпатичен как человек и между ними сложились хорошие отношения.

Он также сказал, что воспринял как комплимент Слова Трампа о том, что Юнкер «жестокий убийца» из-за политики ЕК в сфере антимонопольной и налоговой политики.

Юнкер также отметил, что Трамп не привык, чтобы собеседники говорили ему: «Ты не прав, президент Дональд».

Ранее Юнкер предложил встречу и поддержку новому украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.