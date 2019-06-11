Юнкер рассказал о своем отношении к Трампу
Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер поделился впечатлениями от общения с главой США Дональдом Трампом.
Прошлым летом Юнкер обсуждал с Трампом в Вашингтоне торговые проблемы между Евросоюзом и Штатами и достиг определенных договоренностей.
11 июня на мероприятии издания Politico в Брюсселе Юнкеру задали вопрос о его отношении к Трампу.
Как сказал Юнкер, Трамп ему симпатичен как человек и между ними сложились хорошие отношения.
Он также сказал, что воспринял как комплимент Слова Трампа о том, что Юнкер «жестокий убийца» из-за политики ЕК в сфере антимонопольной и налоговой политики.
Юнкер также отметил, что Трамп не привык, чтобы собеседники говорили ему: «Ты не прав, президент Дональд».
Ранее Юнкер предложил встречу и поддержку новому украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.