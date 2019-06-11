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Депутат Рады считает, что украинцы зря избрали президентом Зеленского

Депутат Рады считает, что украинцы зря избрали президентом Зеленского

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19:32   11 Июня 2019
Россия

Депутат Рады заявил, что Зеленский превращается в «маленького Порошенко»

Депутат Рады заявил, что Зеленский превращается в «маленького Порошенко»

Новый украинский лидер Владимир Зеленский постепенно превращается в «маленького» экс-президента страны Петра Порошенко. Такого мнения придерживается депутат Верховной рады Вадим Рабинович, сообщает 11 июня RT со ссылкой на «112 Украина». 

«Зеленский постепенно превращается в маленького Порошенко. Ну смотрите, то же самое, слово в слово», — заявил основатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Рабинович напомнил, что Зеленский во время поездки в Брюссель дал обещание о мире в Донбассе.

«В НАТО поехали, слово в слово, потом выступили, сказали, что диверсанты пробрались в МИД и речь Порошенко подсунули Зеленскому. А он что, начитувач или президент?» — возмутился Рабинович.

Несмотря на это, депутат Рады хорошо относится к Зеленскому.

«Политика сегодня» напоминает, пресс-секретарь Порошенко обвинил Зеленского в «краже абзаца» из речи экс-президента Украины. После Зеленский пошутил по поводу обвинения в плагиате. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#порошенко #политика #зеленский

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