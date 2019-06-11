Президент Путин назначил генералами пятнадцать офицеров Росгвардии

Глава РФ Владимир Путин присвоил генеральское звание пятнадцати офицерам Росгвардии и повысил шесть действующих генералов. Об этом говорится в опубликованном президентском указе.

«Присвоить воинские звания… генерал-майора Анисимову Владиславу Валерьевичу, Голосову Александру Вениаминовичу, Гуськову Александру Вадимовичу, Калмыкову Геннадию Матвеевичу, Медоеву Георгию Владимировичу, Романову Михаилу Михайловичу, Собянину Никите Александровичу, Тену Дмитрию Моссавичу, Токареву Сергею Николаевичу, Черных Дмитрию Владимировичу, Шмелеву Ивану Михайловичу», — сообщается в документе.

Еще четверо офицеров получили звания генерал-майоров полиции, а не воинские. Офицер Олег Козлов получил самое высокое назначение в указе — он стал генерал-полковником.

Напомним, в конце мая президент РФ вручил восьми многодетным семьям ордена «Родительской славы» в честь Дня защиты детей — условием для получения награды стало наличие более семи рожденных или усыновленных детей, а также официальный брак родителей.