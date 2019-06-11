Семья из России погибла в Турции в аварии

Двух граждан России - мужа и жену, насмерть сбила машина в районе турецкой Аланьи. Об этом сообщили в генеральном консульстве России в Анталье 11 июня, пишет РИА Новости.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в поселке Махмутлар. От полученных травм супруги скончались. Виновника аварии уже задержали, в настоящий момент он находится под стражей.

Российское консульство поддерживает контакт с властями Турции по факту случившегося. Известно, что погибшие приехали в отпуск в Турцию с 15-летней дочерью.