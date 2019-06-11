Городские службы Москвы усиленно готовятся к работе в День России
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков во вторник, 11 июня, сообщил, что все столичные службы переходят на усиленный режим работы в преддверии Дня России. По его словам, в столице в среду, 12 июня, под особый контроль возьмут работу всех систем жизнеобеспечения города.
«На круглосуточное дежурство перевели более 800 аварийно-восстановительных бригад», — добавил Бирюков.
Праздничные плакаты разместили на городских билбордах, остановках, киосках и афишных стендах. Также на домах-книжках Нового Арбата и здании Центрального телеграфа покажут праздничные видеоролики.
Если вам кажется, что лучше всего провести День России в парке, – вам не кажется. Можно будет сыграть в шашки, пройти квест и выиграть призы: https://t.co/o0XLOaUP6c#спорт #MosRu pic.twitter.com/szElJlup9o— Москва (@moscow) 11 июня 2019 г.