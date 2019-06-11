Городские службы Москвы усиленно готовятся к работе в День России

Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков во вторник, 11 июня, сообщил, что все столичные службы переходят на усиленный режим работы в преддверии Дня России. По его словам, в столице в среду, 12 июня, под особый контроль возьмут работу всех систем жизнеобеспечения города​​​.

«На круглосуточное дежурство перевели более 800 аварийно-восстановительных бригад», — добавил Бирюков.

Праздничные плакаты разместили на городских билбордах, остановках, киосках и афишных стендах. Также на домах-книжках Нового Арбата и здании Центрального телеграфа покажут праздничные видеоролики.