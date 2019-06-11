Силуанов призвал «холить и лелеять» бизнесменов в России

Российских бизнесменов нужно холить и лелеять, чтобы они могли комфортно инвестировать в экономику РФ. С таким мнением выступил вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов, сообщает 11 июня РИА Новости.

Силуанов, выступая на Примаковских чтениях, заявил, что в некоторых странах к бизнесмену относятся как к господину, потому что он вкладывает собственные деньги.

«И именно в таком ключе, нам нужно так же относиться к бизнесменам», — считает он.

Он подчеркнул, что вкладывать собственные ресурсы рискованно, поэтому государство должно «поставить плечо» в таком деле. Силуанов добавил, что такой подход заложен в реализуемых нацпроектах. Он отметил важность защиты прав предприятий и собственности.

Направление, над которым работают власти, — предстоящая регуляторная гильотина, призванная пересмотреть требования к бизнесу, мешающие работать.