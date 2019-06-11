Как получить PR, траффик, репосты, подписчиков и продажи в соцсетях

Об этом пойдет подробный разговор на ежегодной международной практической конференции «Social Media Fest-2019: PR и маркетинг в социальных сетях» в Москве 20-21 июня.

Три потока докладов: PR в соцсетях, маркетинг в соцсетях и поток тематических мастер-классов. 26 спикеров. Нетворкинг-сессия. Полный спектр тем, инструментов, актуальных методик, пошаговых инструкций и практических рекомендаций от ведущих российских экспертов в области соцмедиа, PR и маркетинга. Среди спикеров: Тимур Асланов, Майя Богданова, Ольга Берек, Яна Бубнова, Михаил Христосенко, Елена Бурдюгова, Константин Зимен, Роман Кумар Виас, Андрей Гавриков, Александр Сирач и другие.

В программе конференции:

– Ключевые тренды социальных сетей на вторую половину 2019 года,

– Стратегия PR работы в социальных сетях: что скорректировать и на что обратить внимание,

– Как вести аккаунты компании и организации в социальных сетях и получать от этого максимальный PR-эффект,

– Принципы больших продаж в соцсетях в 2019 году.

– Где брать инфоповоды для соцсетей,

– Как получать внимание широкой аудитории к новостям и инфоповодам в соцсетях,

– Как победить алгоритмы умной ленты?

– Как максимально эффективно работать с блогерами и авторами популярных аккаунтов, чтобы продвигать свои проекты и бренды,

– Топовые блогеры, микроблогеры, наноблогеры,

– Нюансы и тонкости продвижения в Youtube,

– TikTok и бизнес. Чем манит молодая площадка, захватывающая российский рынок?

– Как защищать репутацию и противостоять негативу в сети,

– Пять уровней вашего блога: как писать, чтобы вас не только читали, но и комментировали,

– Продажи в социальных сетях: инструменты и кейсы,

– Комьюнити-маркетинг: как создать сообщество, которое будет продавать,

– Мессенджер-маркетинг: работа с клиентами в WhatsApp и т.д.

Темы мастер-классов:

– Социальные сети для государственных и муниципальных структур,

– Таргетированная реклама в соцсетях для В2В,

– Работа с соцсетями на рынке недвижимости и т.д.

Посмотреть программу и подать заявку можно на сайте.

Официальная площадка конференции: Московская международная высшая школа бизнеса МИРБИС (www.mirbis.ru)

Адрес института: Москва, ул. Марксистская, дом 34, корп.7 (метро «Крестьянская Застава», «Пролетарская», «Марксистская»)

ИА «Политика Сегодня» — информационный партнер мероприятия.