Как получить PR, траффик, репосты, подписчиков и продажи в соцсетях
Об этом пойдет подробный разговор на ежегодной международной практической конференции «Social Media Fest-2019: PR и маркетинг в социальных сетях» в Москве 20-21 июня.
Три потока докладов: PR в соцсетях, маркетинг в соцсетях и поток тематических мастер-классов. 26 спикеров. Нетворкинг-сессия. Полный спектр тем, инструментов, актуальных методик, пошаговых инструкций и практических рекомендаций от ведущих российских экспертов в области соцмедиа, PR и маркетинга. Среди спикеров: Тимур Асланов, Майя Богданова, Ольга Берек, Яна Бубнова, Михаил Христосенко, Елена Бурдюгова, Константин Зимен, Роман Кумар Виас, Андрей Гавриков, Александр Сирач и другие.
В программе конференции:
– Ключевые тренды социальных сетей на вторую половину 2019 года,
– Стратегия PR работы в социальных сетях: что скорректировать и на что обратить внимание,
– Как вести аккаунты компании и организации в социальных сетях и получать от этого максимальный PR-эффект,
– Принципы больших продаж в соцсетях в 2019 году.
– Где брать инфоповоды для соцсетей,
– Как получать внимание широкой аудитории к новостям и инфоповодам в соцсетях,
– Как победить алгоритмы умной ленты?
– Как максимально эффективно работать с блогерами и авторами популярных аккаунтов, чтобы продвигать свои проекты и бренды,
– Топовые блогеры, микроблогеры, наноблогеры,
– Нюансы и тонкости продвижения в Youtube,
– TikTok и бизнес. Чем манит молодая площадка, захватывающая российский рынок?
– Как защищать репутацию и противостоять негативу в сети,
– Пять уровней вашего блога: как писать, чтобы вас не только читали, но и комментировали,
– Продажи в социальных сетях: инструменты и кейсы,
– Комьюнити-маркетинг: как создать сообщество, которое будет продавать,
– Мессенджер-маркетинг: работа с клиентами в WhatsApp и т.д.
Темы мастер-классов:
– Социальные сети для государственных и муниципальных структур,
– Таргетированная реклама в соцсетях для В2В,
– Работа с соцсетями на рынке недвижимости и т.д.
Посмотреть программу и подать заявку можно на сайте.
Официальная площадка конференции: Московская международная высшая школа бизнеса МИРБИС (www.mirbis.ru)
Адрес института: Москва, ул. Марксистская, дом 34, корп.7 (метро «Крестьянская Застава», «Пролетарская», «Марксистская»)
ИА «Политика Сегодня» — информационный партнер мероприятия.