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Дипломаты готовят документы для репатриации тел погибших в Турции россиян

Дипломаты готовят документы для репатриации тел погибших в Турции россиян

 Как общественные институты помогли освободить Голунова

Как общественные институты помогли освободить Голунова
Депутат Рады считает, что украинцы зря избрали президентом Зеленского

Депутат Рады считает, что украинцы зря избрали президентом Зеленского

Зеленский упразднил ряд указов Порошенко

Зеленский упразднил ряд указов Порошенко
Боевики «Ан-Нусры»* обстреляли мирных жителей деревни Шезар в Сирии

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19:30   11 Июня 2019
Россия

Как получить PR, траффик, репосты, подписчиков и продажи в соцсетях

Как получить PR, траффик, репосты, подписчиков и продажи в соцсетях

Об этом пойдет подробный разговор на ежегодной международной практической конференции «Social Media Fest-2019: PR и маркетинг в социальных сетях» в Москве 20-21 июня.

Как получить PR, траффик, репосты, подписчиков и продажи в соцсетях

Три потока докладов: PR в соцсетях, маркетинг в соцсетях и поток тематических мастер-классов. 26 спикеров. Нетворкинг-сессия. Полный спектр тем, инструментов, актуальных методик, пошаговых инструкций и практических рекомендаций от ведущих российских экспертов в области соцмедиа, PR и маркетинга. Среди спикеров: Тимур Асланов, Майя Богданова, Ольга Берек, Яна Бубнова, Михаил Христосенко, Елена Бурдюгова, Константин Зимен, Роман Кумар Виас, Андрей Гавриков, Александр Сирач и другие.

В программе конференции:

– Ключевые тренды социальных сетей на вторую половину 2019 года,

– Стратегия PR работы в социальных сетях: что скорректировать и на что обратить внимание,

– Как вести аккаунты компании и организации в социальных сетях и получать от этого максимальный PR-эффект,

– Принципы больших продаж в соцсетях в 2019 году.

– Где брать инфоповоды для соцсетей,

– Как получать внимание широкой аудитории к новостям и инфоповодам в соцсетях,

– Как победить алгоритмы умной ленты?

– Как максимально эффективно работать с блогерами и авторами популярных аккаунтов, чтобы продвигать свои проекты и бренды,

– Топовые блогеры, микроблогеры, наноблогеры,

– Нюансы и тонкости продвижения в Youtube,

– TikTok и бизнес. Чем манит молодая площадка, захватывающая российский рынок?

– Как защищать репутацию и противостоять негативу в сети,

– Пять уровней вашего блога: как писать, чтобы вас не только читали, но и комментировали,

– Продажи в социальных сетях: инструменты и кейсы,

– Комьюнити-маркетинг: как создать сообщество, которое будет продавать,

– Мессенджер-маркетинг: работа с клиентами в WhatsApp и т.д.

Как получить PR, траффик, репосты, подписчиков и продажи в соцсетях

Темы мастер-классов:

– Социальные сети для государственных и муниципальных структур,

– Таргетированная реклама в соцсетях для В2В,

– Работа с соцсетями на рынке недвижимости и т.д.

Посмотреть программу и подать заявку можно на сайте.

Официальная площадка конференции: Московская международная высшая школа бизнеса МИРБИС (www.mirbis.ru)

Адрес института: Москва, ул. Марксистская, дом 34, корп.7 (метро «Крестьянская Застава», «Пролетарская», «Марксистская»)

ИА «Политика Сегодня» — информационный партнер мероприятия. 

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Автор: Олег Королев
#smmfest2019

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