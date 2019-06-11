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18:59   11 Июня 2019
Россия

СК выяснит все обстоятельства задержания Голунова

СК выяснит все обстоятельства задержания Голунова

Следствие установит все обстоятельства задержания корреспондента отдела расследований интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Ее слова передает 11 июня RT. 

«Следствие установит все обстоятельства, связанные с задержанием Ивана Голунова по уголовному делу о незаконном обороте наркотических средств», — прокомментировала она. 

Петренко добавила, что при наличии оснований по результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, обоснованное законом. 

«Политика сегодня» напоминает, ранее стало известно, что в отношении Голунова принято решение прекратить уголовное преследование из-за отсутствия доказательств. Об этом сообщил глава МВД Владимир Колокольцев. 

Корреспондента «Медузы» задержали 6 июня в центре столицы. Во время досмотра в рюкзаке журналиста был найден пакет с наркотиками. По словам Голунова, наркотики ему подбросили. 8 июня журналиста отправили под домашний арест. 

Позднее сообщалось, что на изъятых по делу пакетах нашли ДНК нескольких человек. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#ск #уголовное дело #голунов

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