СК выяснит все обстоятельства задержания Голунова

Следствие установит все обстоятельства задержания корреспондента отдела расследований интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Ее слова передает 11 июня RT.

«Следствие установит все обстоятельства, связанные с задержанием Ивана Голунова по уголовному делу о незаконном обороте наркотических средств», — прокомментировала она.

Петренко добавила, что при наличии оснований по результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, обоснованное законом.

«Политика сегодня» напоминает, ранее стало известно, что в отношении Голунова принято решение прекратить уголовное преследование из-за отсутствия доказательств. Об этом сообщил глава МВД Владимир Колокольцев.

Корреспондента «Медузы» задержали 6 июня в центре столицы. Во время досмотра в рюкзаке журналиста был найден пакет с наркотиками. По словам Голунова, наркотики ему подбросили. 8 июня журналиста отправили под домашний арест.

Позднее сообщалось, что на изъятых по делу пакетах нашли ДНК нескольких человек.