Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Депутат Рады заявил, что Зеленский превращается в «маленького Порошенко»

Депутат Рады заявил, что Зеленский превращается в «маленького Порошенко»

 Как получить PR, траффик, репосты, подписчиков и продажи в соцсетях

Как получить PR, траффик, репосты, подписчиков и продажи в соцсетях
Зеленский упразднил ряд указов Порошенко

Зеленский упразднил ряд указов Порошенко

 Лукашенко поручил администрации «привести в чувство» Белгидромет

Лукашенко поручил администрации «привести в чувство» Белгидромет
Семья из России погибла в Турции в аварии

Семья из России погибла в Турции в аварии

 Сирийские власти построили лагерь для беженцев в Дамаске

Сирийские власти построили лагерь для беженцев в Дамаске
Депутат Рады заявил, что Зеленский превращается в «маленького Порошенко»

Депутат Рады заявил, что Зеленский превращается в «маленького Порошенко»

 Как получить PR, траффик, репосты, подписчиков и продажи в соцсетях

Как получить PR, траффик, репосты, подписчиков и продажи в соцсетях
Зеленский упразднил ряд указов Порошенко

Зеленский упразднил ряд указов Порошенко

 Лукашенко поручил администрации «привести в чувство» Белгидромет

Лукашенко поручил администрации «привести в чувство» Белгидромет
Семья из России погибла в Турции в аварии

Семья из России погибла в Турции в аварии

 Сирийские власти построили лагерь для беженцев в Дамаске

Сирийские власти построили лагерь для беженцев в Дамаске
18:58   11 Июня 2019
Общество

Беглов лично курирует вопросы по долгостроям

Беглов лично курирует вопросы по долгостроям

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов во вторник, 11 июня, напомнил, что по профессии он строитель, поэтому лично курирует вопросы по долгостроям. По его словам, стране нельзя бросать людей в такой жизненной ситуации. Петербургское правительство не только разработало дорожную карту со всеми проблемными объектами, но и запланировали до конца 2019 года решить вопрос по 85 процентам объектов. 

«Я по первой профессии строитель и мне эта тема близка», — сказал Беглов. 

В конце 2018-го в Реестре пострадавших дольщиков Петербурга зарегистрировали почти 1200 человек, продолжил Беглов и отметил, что сегодня этих людей уже в два раза меньше. Жилой комплекс «Охта Модерн» строят с 2004 года, хотя планировали завершить в 2007. За это время сменилось три застройщика. Сейчас ЖК достраивают.

«В этом году должны объект сдать, чтобы люди наконец-то жили спокойно в своих квартирах», — резюмировал Беглов. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#петербург #общество #долгострой #беглов

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...