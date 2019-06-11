Беглов лично курирует вопросы по долгостроям
Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов во вторник, 11 июня, напомнил, что по профессии он строитель, поэтому лично курирует вопросы по долгостроям. По его словам, стране нельзя бросать людей в такой жизненной ситуации. Петербургское правительство не только разработало дорожную карту со всеми проблемными объектами, но и запланировали до конца 2019 года решить вопрос по 85 процентам объектов.
«Я по первой профессии строитель и мне эта тема близка», — сказал Беглов.
В конце 2018-го в Реестре пострадавших дольщиков Петербурга зарегистрировали почти 1200 человек, продолжил Беглов и отметил, что сегодня этих людей уже в два раза меньше. Жилой комплекс «Охта Модерн» строят с 2004 года, хотя планировали завершить в 2007. За это время сменилось три застройщика. Сейчас ЖК достраивают.
«В этом году должны объект сдать, чтобы люди наконец-то жили спокойно в своих квартирах», — резюмировал Беглов.