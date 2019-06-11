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18:41   11 Июня 2019
Россия

Алибасов-младший заявил, что его отец придет в сознание в среду

Алибасов-младший заявил, что его отец придет в сознание в среду

Бари Алибасов находится в хорошем настроении после пробуждения от медикаментозного сна. К нему вернется сознание уже завтра, сообщил журналистам его сын. Об этом 11 июня пишет РИА Новости. 

Алибасов перепутал жидкость для очистки труб с соком, после чего попал в больницу. Врачи диагностировали у продюсера ожог пищевода четвертой степени, ожог дыхательных путей и ожог желудка второй степени. 

Ранее стало известно, что Алибасов вышел из искусственной комы, но у него отшибло память — пока он никого не узнает и ничего не помнит. 

«Папа проснулся, сейчас ведет себя как пятилетний ребенок, никого не узнает… К завтрашнему дню должен быть взрослым, адекватным. На данный момент он в прекрасном настроении», — прокомментировал Алибасов-младший.

Он подчеркнул, что с желудком и дыхательными путями Алибасова все хорошо. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #алибасов

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