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18:51   11 Июня 2019
Россия

Певица Вика Цыганова может стать депутатом Госдумы

Певица Вика Цыганова может стать депутатом Госдумы

Цыганова намерена получить мандат депутата Госдумы по одномандатному округу в Хабаровске на выборах в сентябре.

 

Артист, композитор, общественный деятель уже подала заявление на участие в праймериз «Единой России». Ранее мандат принадлежал главе Хабаровского края Сергею Фургалу.

За право пойти на выборы от «Единой России» также поборются депутат краевой думы Владимир Иванов и исполнительный директор «ГринАгро» Андрей Михеев.

Известно, что решение по кандидату примет региональная конференция «Единой России».

Сольная карьеры Цыгановой началась в конце 1980-х годов. Слава к артистке пришла в 90-х. За десять лет она выпустила 14 альбомов. На выборах президента певица выступала доверенным лицом Владимира Путина.

Цыганова родилась в Хабаровске, получила образование в Дальневосточном институте искусств.

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Автор: Ольга Шпакова
#госдума #выборы #хабаровск #депутат #единая россия

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