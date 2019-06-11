Певица Вика Цыганова может стать депутатом Госдумы

Цыганова намерена получить мандат депутата Госдумы по одномандатному округу в Хабаровске на выборах в сентябре.

Артист, композитор, общественный деятель уже подала заявление на участие в праймериз «Единой России». Ранее мандат принадлежал главе Хабаровского края Сергею Фургалу.

За право пойти на выборы от «Единой России» также поборются депутат краевой думы Владимир Иванов и исполнительный директор «ГринАгро» Андрей Михеев.

Известно, что решение по кандидату примет региональная конференция «Единой России».

Сольная карьеры Цыгановой началась в конце 1980-х годов. Слава к артистке пришла в 90-х. За десять лет она выпустила 14 альбомов. На выборах президента певица выступала доверенным лицом Владимира Путина.

Цыганова родилась в Хабаровске, получила образование в Дальневосточном институте искусств.