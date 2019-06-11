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18:38   11 Июня 2019
Россия

Московские власти согласовали марш в поддержку Голунова на 16 июня

Московские власти согласовали марш в поддержку Голунова на 16 июня

Представитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции в Москве во вторник, 11 июня, сообщил, что столичные власти согласовали запланированную на воскресенье, 16 июня, массовую акцию в поддержку журналиста Ивана Голунова. По его словам, в московское правительство обратились председатели союза журналистов с просьбой провести массовое мероприятие в форме митинга 16 июня на проспекте Сахарова с часу до трех часов дня по московскому времени с численностью до 20 тысяч человек.

«С учетом высокого общественного резонанса правительство Москвы согласовало указанное обращение», — отметили в пресс-службе ведомства.

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев заявил, что с Ивана Голунова сняли все обвинения в связи с недоказанностью участия журналиста в совершении преступления. Голунова освободили из-под домашнего ареста. Колокольцев подчеркнул, что направит ходатайство на имя президента РФ с просьбой отстранить начальника управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков московского ГУ МВД и главу УВД по Западному округу столицы. Полицейских, которые задержали Голунова, отстранили от работы на период проверки.

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Автор: Олег Королев
#москва #россия #общество #голунов

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