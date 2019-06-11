Сирийские власти построили лагерь для беженцев в Дамаске

Правительство САР создало лагерь «Харджила» на пять тысяч беженцев в 15 километрах к югу от Дамаска: полторы тысячи человек уже проживают на его территории.

В лагере временно размещены мирные жители из населенных пунктов Аль-Фуа и Кефрайя в провинции Идлиб, которым сейчас некуда податься — их постоянные места проживания захвачены боевиками.

На территории лагеря есть больница, школа, детский сад и столовая, обеспечивающая пребывающих трехразовым горячим питанием. Жилые дома в «Харджиле» подключены к электричеству, ежедневно доставляется питьевая вода.

Беженец по имени Хафиз аль-Хасан рассказал спецкорреспонденту Федерального агентства новостей, что благодарен сирийскому правительству и администрации лагеря за возможность жить и спокойно работать без угрозы для жизни — он остался вдовцом из-за войны и проживает на территории лагеря со своими детьми.

К началу гражданской войны в Сирии в 2011 году Идлиб стал оплотом терроризма. Жители Аль-Фуа и Кефрая, населенных преимущественно шиитами, оказались во враждебном окружении суннитских боевиков и оборонялись силами местного ополчения. В 2018 году жителей поселков эвакуировали, а боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» оккупировали пустующие деревни.

В конце мая сообщалось, что нехватка финансирования после поражения в боях с правительственными войсками в Идлибе привела коалицию «Тахрир аш-Шам» и боевиков «Джейш аль-Бадия» к серьезным конфликтам: союзники рассорились, а некоторые отряды и вовсе сбежали с линии фронта.