Учительница в Екатеринбурге заставила первоклашек писать грубое слово на доске

Инцидент произошел в лицее имени Дягилева в Екатеринбурге. Учителю, которая заставила первоклассников писать ругательное слово, сделали выговор, сообщили в департаменте образования города.

Один из учеников класса написал на парте грубое слово и учительница решила вычислить виновного по почерку. Для этого классный руководитель заставила всех детей написать это слово на доске.

В департаменте уточнили, что учительница уже извинилась перед родителями. Директор также принес свои извинения и взял ситуацию под контроль.

Отмечается, что ребенка, написавший на парте грубое слово, вычислили.