Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Депутат Рады заявил, что Зеленский превращается в «маленького Порошенко»

Депутат Рады заявил, что Зеленский превращается в «маленького Порошенко»

 Как получить PR, траффик, репосты, подписчиков и продажи в соцсетях

Как получить PR, траффик, репосты, подписчиков и продажи в соцсетях
Зеленский упразднил ряд указов Порошенко

Зеленский упразднил ряд указов Порошенко

 Лукашенко поручил администрации «привести в чувство» Белгидромет

Лукашенко поручил администрации «привести в чувство» Белгидромет
Семья из России погибла в Турции в аварии

Семья из России погибла в Турции в аварии

 Сирийские власти построили лагерь для беженцев в Дамаске

Сирийские власти построили лагерь для беженцев в Дамаске
Депутат Рады заявил, что Зеленский превращается в «маленького Порошенко»

Депутат Рады заявил, что Зеленский превращается в «маленького Порошенко»

 Как получить PR, траффик, репосты, подписчиков и продажи в соцсетях

Как получить PR, траффик, репосты, подписчиков и продажи в соцсетях
Зеленский упразднил ряд указов Порошенко

Зеленский упразднил ряд указов Порошенко

 Лукашенко поручил администрации «привести в чувство» Белгидромет

Лукашенко поручил администрации «привести в чувство» Белгидромет
Семья из России погибла в Турции в аварии

Семья из России погибла в Турции в аварии

 Сирийские власти построили лагерь для беженцев в Дамаске

Сирийские власти построили лагерь для беженцев в Дамаске
18:20   11 Июня 2019
Россия

Учительница в Екатеринбурге заставила первоклашек писать грубое слово на доске

Учительница в Екатеринбурге заставила первоклашек писать грубое слово на доске

Инцидент произошел в лицее имени Дягилева в Екатеринбурге. Учителю, которая заставила первоклассников писать ругательное слово, сделали выговор, сообщили в департаменте образования города.

Один из учеников класса написал на парте грубое слово и учительница решила вычислить виновного по почерку. Для этого классный руководитель заставила всех детей написать это слово на доске.

В департаменте уточнили, что учительница уже извинилась перед родителями. Директор также принес свои извинения и взял ситуацию под контроль.

Отмечается, что ребенка, написавший на парте грубое слово, вычислили.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Шпакова
#екатеринбург #россия #общество #образование #школа #учитель

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...