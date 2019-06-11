Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Депутат Рады заявил, что Зеленский превращается в «маленького Порошенко»

Депутат Рады заявил, что Зеленский превращается в «маленького Порошенко»

 Как получить PR, траффик, репосты, подписчиков и продажи в соцсетях

Как получить PR, траффик, репосты, подписчиков и продажи в соцсетях
Зеленский упразднил ряд указов Порошенко

Зеленский упразднил ряд указов Порошенко

 Лукашенко поручил администрации «привести в чувство» Белгидромет

Лукашенко поручил администрации «привести в чувство» Белгидромет
Семья из России погибла в Турции в аварии

Семья из России погибла в Турции в аварии

 Сирийские власти построили лагерь для беженцев в Дамаске

Сирийские власти построили лагерь для беженцев в Дамаске
Депутат Рады заявил, что Зеленский превращается в «маленького Порошенко»

Депутат Рады заявил, что Зеленский превращается в «маленького Порошенко»

 Как получить PR, траффик, репосты, подписчиков и продажи в соцсетях

Как получить PR, траффик, репосты, подписчиков и продажи в соцсетях
Зеленский упразднил ряд указов Порошенко

Зеленский упразднил ряд указов Порошенко

 Лукашенко поручил администрации «привести в чувство» Белгидромет

Лукашенко поручил администрации «привести в чувство» Белгидромет
Семья из России погибла в Турции в аварии

Семья из России погибла в Турции в аварии

 Сирийские власти построили лагерь для беженцев в Дамаске

Сирийские власти построили лагерь для беженцев в Дамаске
18:30   11 Июня 2019
Россия

Лоза объяснил, зачем Вика Цыганова идет в Госдуму на самом деле

Лоза объяснил, зачем Вика Цыганова идет в Госдуму на самом деле

Звезда русского шансона Вика Цыганова собралась в Госдуму от «Единой России». Стартовой площадкой выбрала Хабаровский край, где родилась и где после губернаторских выборов 2017 года освободился одномандатный округ. Сама певица к телефону не подходит, зато трубку взял композитор Юрий Лоза.

«Если хабаровчане считают ее своей, то пускай забирают, - считает Лоза. - Собирается она в Госдуму, потому что человек, который туда попадает получает много привилегий. Идет от "Единой России", потому что от кого еще идти? Если она с "единороссами" дружит, то это ее личное дело».

Лоза напомнил, что человек, который получает мандат — обеспечивает себя на все оставшуюся жизнь.

«Ему уже проще. Мне говорят люди: «Почему вы не хотите у нас бесплатно спеть? У нас Кобзон бесплатно пел!». Потому что Кобзон сидел в Госдуме, поэтому он мог позволить себе работать бесплатно», — сетует композитор.

Напоследок Юрий Лоза заметил, что Цыганова далеко не первая артистка, которая старается получить место в Госдуме.  

«Много наших уже там», — говорит Лоза.

Было. Кроме Кобзона в Госдуме до 2016 года от «Единой России» сидела оперная певица Мария Максакова. В 2016-ом громкая свадьба с депутатом от КПРФ Дениса Вороненкова не помогла ей избраться в новый созыв. Вместе с супругом она бежала на Украину, где ее мужа убили. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Валерия Крутецкая
#россия #выборы #хабаровский край

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...