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18:27   11 Июня 2019
Россия

Инициативная группа собирает подписи за лишение мандата попавшегося на наркотиках Резника

Инициативная группа собирает подписи за лишение мандата попавшегося на наркотиках Резника

Инициативные граждане в центре Петербурга собирают подписи в поддержку идеи лишить парламентария городского ЗакСа Максима Резника депутатского мандата — инициатива принадлежит представительству Международной ассоциации по борьбе с наркоманией и наркобизнесом.

Ранее парламентарий отказался проходить медицинскую экспертизу на употребление наркотических веществ. Инициаторы считают, что своим отказом депутат «подтвердил подозрения общественности».

Петербуржцы собирают подписи за лишение Резника депутатского мандата

Невские Новости уже сообщали о том, что полиция Василеостровского района ведет проверку по факту возможного употребления Резником запрещенной марихуаны: заявление в отдел было подано от неизвестного гражданина.

В начале мая в Санкт-Петербурге депутат Резник, возглавляющий комиссию Заксобрания по образованию, культуре и науке, оказался в эпицентре скандала, спровоцированного его возможным употреблением запрещенных марихуаны и гашиша. В качестве доказательств журналисты «Невских Новостей» опубликовали несколько видеозаписей, на которых Резник курит самокрутки и трубочку для гашиша, характерно кашляя.

Петербуржцы собирают подписи за лишение Резника депутатского мандата

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Автор: Тимофей Булочкин
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