Инициативная группа собирает подписи за лишение мандата попавшегося на наркотиках Резника

Инициативные граждане в центре Петербурга собирают подписи в поддержку идеи лишить парламентария городского ЗакСа Максима Резника депутатского мандата — инициатива принадлежит представительству Международной ассоциации по борьбе с наркоманией и наркобизнесом.

Ранее парламентарий отказался проходить медицинскую экспертизу на употребление наркотических веществ. Инициаторы считают, что своим отказом депутат «подтвердил подозрения общественности».

Невские Новости уже сообщали о том, что полиция Василеостровского района ведет проверку по факту возможного употребления Резником запрещенной марихуаны: заявление в отдел было подано от неизвестного гражданина.

В начале мая в Санкт-Петербурге депутат Резник, возглавляющий комиссию Заксобрания по образованию, культуре и науке, оказался в эпицентре скандала, спровоцированного его возможным употреблением запрещенных марихуаны и гашиша. В качестве доказательств журналисты «Невских Новостей» опубликовали несколько видеозаписей, на которых Резник курит самокрутки и трубочку для гашиша, характерно кашляя.