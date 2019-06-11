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17:56   11 Июня 2019
Россия

Глава МВД сообщил о прекращении уголовного дела Голунова

Глава МВД сообщил о прекращении уголовного дела Голунова

Уголовное преследование журналиста Ивана Голунова прекращено в связи с недоказанностью его участия в преступлении, сообщил Владимир Колокольцев.

Решение приняли по результатам ряда экспертиз, отметил он.

По словам Колокольцева, Голунова сегодня же освободят из-под домашнего ареста, все обвинения сняты.

Полицейских, задержавших журналиста, отстранили от службы на время проверки.

Также сообщается, что Колокольцев намерен попросить президента уволить начальника ОВД по Западному административному округу Москвы Андрея Пучкова и главу управления по наркотикам московского ГУ МВД Юрия Девяткина.

Спецкора «Медузы» Ивана Голунова задержали в Москве на прошлой неделе. Полиция заявила, что при досмотре у него нашли мефедрон, а дома  — кокаин. Журналиста начали проверять на причастность к группировке, занимающейся сбытом наркотиков в регионе.

Дело вызвало большой общественный резонанс.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #мвд #общество #голунов

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