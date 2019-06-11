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20:21   11 Июня 2019
Россия

Как общественные институты помогли освободить Голунова

Как общественные институты помогли освободить Голунова

За журналиста Ивана Голунова, у которого в сумке и дома 6 июня полиция нашла наркотики, заступились Совет при Президенте по правам человека, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, Союз журналистов РФ  и Общественная палата Москвы. Как итог - все обвинения сняты. Дело закрыто. А полицейских, задержавших журналиста, отстранили на время проверки, которая покажет, откуда взялись наркотики. 

Москалькова, которая лично докладывала президенту Владимиру Путину о деле Голунова, считает освобождение журналиста важным сигналом для всего общества. 

«Государство еще раз показало, что оно прислушивается к общественному мнению, считается с ним и готово не только идти на уважительный диалог, но и признавать ошибки, допущенные его представителями», — цитирует ТАСС слова омбудсмена.  

В Госдуме теперь не исключают, что уголовно-процессуальный кодекс России (УПК), может быть скорректирован после резонансного дела журналиста Ивана Голунова. Такой точкой зрения с «Политикой Сегодня» поделился первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, первый зампрокурора Москвы в 1995-2003 годах Юрий Синельщиков

«Коррективы в законы вносятся не с потолка же. Депутаты выезжают на места, читают прессу, смотрят телевизор. С учетом этого законы корректируются. Уголовный кодекс, конечно, коренным образом меняться в ближайшее время не будет. А УПК я бы в значительной мере переписал. Это не только нормы, которые касаются задержания, ареста. Там  достаточно много противоречивых норм, много неопределенностей. Много понаписано того, что превращают УПК в примитивную инструкцию. Откровенно говоря, он мне не нравится. Мне нравится в той части, где провозглашаются демократические принципы судопроизводства, но реализуются они не очень демократически»,  — сказал Синельщиков «Политике Сегодня». 

Как общественные институты помогли освободить Голунова

Депутат согласен с представителями общественных институтов, критиковавшими санкции статьи 228 УК РФ (незаконное приобретение, изготовление, хранение наркотиков).

«Я не могу ничего сказать по делу Голунова, потому что не читал материалы. Но что у нас по наркотикам? Люди ни за что, ни про что сидят не только в изоляторе, но и в колонии, я знаю точно. Все-таки  санкции по 228 статье, наверное, суровые. Может быть, надо подумать о том, чтобы что-то  исключить из УК РФ. Например, хранение наркотиков в небольших размерах. Но я не говорю, что это готовые рецепты и завтра мы возьмем и примем этот закон», — рассуждает экс-прокурор.

 

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Автор: Мария Владимирова
#россия #госдума #общество #синельщиков #голунов

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