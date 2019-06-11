Россия помогла открыть новую больницу в сирийском Дейр-эз-Зоре

Объединенный медпункт открыли в населенном пункте Сальхиях в провинции Дейр-эз-Зор. Прежнюю поликлинику уничтожили боевики запрещенного в России «Исламского государства», сообщает 11 июня ФАН.

Два года назад террористы уничтожили здание в Сальхияхме, из-за чего местным жителям приходилось преодолевать более 20 километров для получения медпомощи. Старая поликлиника восстанавливается до сих пор. Помощь со строительными материалами организовали российские военные вместе с правительством САР.

При этом в поселковой школе был создан медпункт, работающий для жителей Хатлы и Сальхияхи. В нем открыто отделение вакцинации, стоматологии, аптеки, а также детское отделение.

Глава медпункта Мухаммед Ислам аль-Али рассказал, что к ним в день приходят около 30 человек с самыми разными заболеваниями, например, с болезнью легких, желудочными заболеваниями, простудами.

«Мы оказываем первую помощь и выдаем бесплатно лекарства. Если есть необходимость, отправляем в больницу, которая находится в городе», — рассказал он.

На сегодняшний день в медпункте оказываются медицинскую помощь не только раненым и семьям погибших на войне военнослужащих, а вообще всем людям. Ранее местным жителям приходилось обращаться в частные клиники, где все лечение платное.

«Наши пациенты получают бесплатное лечение. Принимаем людей с любыми жалобами», — подчеркнул Мухаммед Ислам аль-Али.

Он поблагодарил Россию за помощь в создании медпункта и освобождение земли от боевиков.

Большую часть медучреждений уничтожили террористы. До войны в пригородах Дейр-эз-Зора работали семь больниц. На данный момент пациентов принимают четыре полностью отремонтированные госбольницы.