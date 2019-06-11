Москва надеется, что поставки Турции комплексов С-400 пройдут по плану

Москва надеется, что поставки комплексов С-400 для Турции пройдут в июле, как и планировалось, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Об этом 11 июня сообщает РИА Новости.

По его словам, договоренности между российской и турецкой стороной достигнуты и выполняются в срок.

«Никаких проблем в двустороннем контексте нет», — прокомментировал Ушаков текущий статус поставок С-400.

На вопрос корреспондента, произойдет ли поставка в июле, Ушаков ответил утвердительно.

«Да, как запланировано», — приводит агентство его слова.

Ранее сообщалось, что Анкара продолжает в плановом режиме закупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400.