Москва надеется, что поставки Турции комплексов С-400 пройдут по плану
Москва надеется, что поставки комплексов С-400 для Турции пройдут в июле, как и планировалось, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Об этом 11 июня сообщает РИА Новости.
По его словам, договоренности между российской и турецкой стороной достигнуты и выполняются в срок.
«Никаких проблем в двустороннем контексте нет», — прокомментировал Ушаков текущий статус поставок С-400.
На вопрос корреспондента, произойдет ли поставка в июле, Ушаков ответил утвердительно.
«Да, как запланировано», — приводит агентство его слова.
Ранее сообщалось, что Анкара продолжает в плановом режиме закупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400.