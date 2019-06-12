Олигарх заблокировал Кишинев, но переворота не будет

С 8 июня государственные учреждения Молдавии блокированы сторонниками Демократической партии олигарха Владимира Плахотнюка, а по улицам Кишинева разгуливают его бойцы. Олигарх, который по словам экс-премьера Иона Стурзы, захватил и контролирует все государство, пытается вернуть власть после парламентских выборов. Президент Игорь Додон заявил, что на него готовится покушение.

Но в Кишиневе не повторится украинский майдан, уверены опрошенные «Политикой Сегодня» эксперты. Чтобы противостоять Плахотнюку впервые в истории объединились противоположные политические силы.

Молдавское двоевластие

Молдавия - парламентская республика, где основные решения принимаются правительством и парламентом. 24 февраля в стране прошли парламентские выборы. Однако ни одна из партий не получила необходимое количество депутатских мандатов, чтобы сформировать правящую коалицию, а затем и правительство.

В итоге 101-местный молдавский парламент выглядел следующим образом: 35 мест получила пророссийская Партия социалистов, 30 — Демократическая партия, 26 — проевропейский блок ACUM, семь — «Партия ШОР», три депутата — вне фракций.

По Конституции республики в течение трех месяцев депутаты должны были сформировать коалицию и правительство. В противном случае президент имел право распустить парламент и назначить новые выборы. Буквально в последний момент - 8 июня - кардинально противоположные по программам Партия социалистов и блок ACUM объявили о создании коалиции и поделили ключевые посты: спикером парламента стала глава социалистов Зинаида Гречаный, премьер - министром — Майя Санду от ACUM. Ставленник Плахотнюка — Павел Филип, возглавлявший прежний кабмин — оказался за бортом.

Но тут в дело вмешался Конституционный суд страны, который 9 июня признал коалицию незаконной, отстранил президента Додона и назначил врио главы государства Павла Филипа. Тот подписал декрет о роспуске парламента и назначил 6-го сентября новые выборы. Додон аннулировал декрет, а парламент Гречаной отказался прекращать полномочия, заявив о попытке Демократической партии через судей узурпировать власть.

Бывший посол Молдавии в ООН и ЕС, политолог Алексей Тулбуре в разговоре с «Политикой Сегодня» подтвердил: слова про узурпацию не просто громкое заявление, в Конституционном суде (КС) сидят родственники Плахотнюка.

«Мы, находясь в центре Европы, превратились в азиатский султанат в худших его проявлениях. Они (КС) ждали до последнего дня, наблюдали каким образом будет формироваться большинство. Если бы в нем участвовала бы партия Плахотнюка, то решение КС было бы другим. Большинство сформировали другие силы — пророссийские социалисты и проевропейский блок. И КС, имевший до того несколько недель на такое решение, вдруг отстраняет президента», — комментирует Тулбуре.

Он добавил, что в стране сложилась уникальная ситуация, когда разные политические силы объединяются «во имя восстановления нормальности».

Мировая реакция

Еще одна уникальная ситуация - единодушное одобрение мирового сообщества сформированной коалиции в Молдавии. Новое правительство республики приветствовали Россия, Евросоюз. США призвали к политическому диалогу.

Чуть ранее Плахотнюк решился на риск. Во время визита в Кишинев спецпредставителя РФ по торгово-экономическому сотрудничеству с Молдавией, вице-премьера Дмитрия Козака в начале июня, Плахотнюк передал ему конверт с неожиданными предложениями.

«Ознакомившись с содержимым конверта, мы с удивлением увидели предложения откровенно антироссийской Демпартии о радикальном изменении внешнеполитического курса Молдовы с переориентацией на Россию и об урегулировании приднестровского конфликта на основе федерализации Молдовы», — рассказал Козак в интервью «Коммерсанту».

Россия «настоятельно рекомендовала» Партии социалистов и президенту не рассматривать никакие тайные предложения от кого-либо.

По мнению ведущего научного сотрудника Российского института стратегических исследований (РИСИ) Александра Шевченко, это был отчаянный шаг Демпартии.

«Молдавские аналитики расценили этот демарш Плахотнюка, как стремление любой ценой удержаться у власти. Сейчас у них остался один выход — выборы 6 сентября. Если в этих выборах примет участие достаточное количество населения, явка будет больше 50%, то даже вопреки заявлению международного сообщества, демократы будут кричать, что выборы хотел народ. Они рассчитывают вот таким образом вернуться к власти и занять те позиции, которые занимали совсем недавно», — отметил Шевченко.

Силового сценария не будет

У Демократической партии крайне низкий, утверждает экс-посол Молдавии в ООН Алексей Тулбуре.

«Я не вижу никакого хорошего выхода для Плохотнюка. Мы — не Венесуэла, не страна, где есть ресурсы для диктатуры. У него лично нет рейтинга. Антирейтинг — 98%, его ненавидят здесь. А Демократическая партия имеет 5–6%. Этот рейтинг они накачивают админресурсом во время кампаний. На самом деле, это очень непопулярное политическое формирование», — комментирует Тулбуре.

В том числе и поэтому вряд ли возможен силовой сценарий разрешения конфликта. Хотя Плахотнюк контролирует ряд государственных учреждений, в том числе силовых.

Александр Шевченко подчеркивает - коалиции придется приложить колоссальные усилия, чтобы не поддаться на провокации и не допустить досрочных выборов.

«Важно, чтобы вновь созданная коалиция не поддавалась на провокации, не обращала внимание на свои различные, иногда непримиримые позиции. Сейчас им важно сплотиться, приложить все усилия к тому, чтобы вариант демократов не прошел. Мне кажется, им удастся это сделать, у них есть общая цель. Главная задача — не допустить досрочных выборов. Воспользоваться поддержкой международного сообщества».

Тулбуре в свою очередь добавил, парламент уже принял две политические декларации. В одной из них обвинил Конституционный суд в узурпации власти наряду с Плахотнюком и Демпартий.

«Поскольку парламент — высший законодательный орган страны, народные представители — это депутаты, а не судьи, то многие эксперты интерпретируют это как приостановление полномочий и действий КС. Есть еще целый ряд процедур. В частности, решения КС были отправлены в Венецианскую комиссию Совета Европа. У нас есть уверенность, что они будут признаны несоответствующими».

Эксперты сошлись во мнении, что при поддержке мирового сообщества, госучреждения постепенно начнут переходить на сторону избранного правительства.