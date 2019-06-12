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20:59   12 Июня 2019
Ближнее зарубежье

Олигарх заблокировал Кишинев, но переворота не будет

Олигарх заблокировал Кишинев, но переворота не будет

С 8 июня государственные учреждения Молдавии блокированы сторонниками Демократической партии олигарха Владимира Плахотнюка, а по улицам Кишинева разгуливают его бойцы. Олигарх, который по словам экс-премьера Иона Стурзы, захватил и контролирует все государство, пытается вернуть власть после парламентских выборов. Президент Игорь Додон заявил, что на него готовится покушение.

Но в Кишиневе не повторится украинский майдан, уверены опрошенные «Политикой Сегодня» эксперты. Чтобы противостоять Плахотнюку впервые в истории объединились противоположные политические силы.

Молдавское двоевластие

Молдавия - парламентская республика, где основные решения принимаются правительством и парламентом. 24 февраля в стране прошли парламентские выборы. Однако ни одна из партий не получила необходимое количество депутатских мандатов, чтобы сформировать правящую коалицию, а затем и правительство.

В итоге 101-местный молдавский парламент выглядел следующим образом: 35 мест получила пророссийская Партия социалистов, 30 — Демократическая партия, 26 — проевропейский блок ACUM, семь — «Партия ШОР», три депутата — вне фракций. 

По Конституции республики в течение трех месяцев депутаты должны были сформировать коалицию и правительство. В противном случае президент имел право распустить парламент и назначить новые выборы. Буквально в последний момент - 8 июня - кардинально противоположные по программам Партия социалистов и блок ACUM объявили о создании коалиции и поделили ключевые посты: спикером парламента стала глава социалистов Зинаида Гречаный, премьер - министром — Майя Санду от ACUM. Ставленник Плахотнюка — Павел Филип, возглавлявший прежний кабмин — оказался за бортом. 

Но тут в дело вмешался Конституционный суд страны, который 9 июня признал коалицию незаконной, отстранил президента Додона и назначил врио главы государства Павла Филипа. Тот подписал декрет о роспуске парламента и назначил 6-го сентября новые выборы. Додон аннулировал декрет, а парламент Гречаной отказался прекращать полномочия, заявив о попытке Демократической партии через судей узурпировать власть.

Олигарх заблокировал Кишинев, но переворота не будет

Бывший посол Молдавии в ООН и ЕС, политолог Алексей Тулбуре в разговоре с «Политикой Сегодня» подтвердил: слова про узурпацию не просто громкое заявление, в Конституционном суде (КС) сидят родственники Плахотнюка.   

«Мы, находясь в центре Европы, превратились в азиатский султанат в худших его проявлениях. Они (КС) ждали до последнего дня, наблюдали каким образом будет формироваться большинство. Если бы в нем участвовала бы партия Плахотнюка, то решение КС было бы другим. Большинство сформировали другие силы — пророссийские социалисты и проевропейский блок. И КС, имевший до того несколько недель на такое решение, вдруг отстраняет президента», — комментирует Тулбуре. 

Он добавил, что в стране сложилась уникальная ситуация, когда разные политические силы объединяются «во имя восстановления нормальности».   

Мировая реакция 

Еще одна уникальная ситуация - единодушное одобрение мирового сообщества сформированной коалиции в Молдавии. Новое правительство республики приветствовали Россия, Евросоюз. США призвали к политическому диалогу. 

Чуть ранее Плахотнюк решился на риск. Во время визита в Кишинев спецпредставителя РФ по торгово-экономическому сотрудничеству с Молдавией, вице-премьера Дмитрия Козака в начале июня, Плахотнюк передал ему конверт с неожиданными предложениями.

«Ознакомившись с содержимым конверта, мы с удивлением увидели предложения откровенно антироссийской Демпартии о радикальном изменении внешнеполитического курса Молдовы с переориентацией на Россию и об урегулировании приднестровского конфликта на основе федерализации Молдовы», — рассказал Козак в интервью «Коммерсанту». 

Россия «настоятельно рекомендовала» Партии социалистов и президенту не рассматривать никакие тайные предложения от кого-либо.   

Олигарх заблокировал Кишинев, но переворота не будет

По мнению ведущего научного сотрудника Российского института стратегических исследований (РИСИ) Александра Шевченко, это был отчаянный шаг Демпартии.

«Молдавские аналитики расценили этот демарш Плахотнюка, как стремление любой ценой удержаться у власти. Сейчас у них остался один выход  —  выборы 6 сентября. Если в этих выборах примет участие достаточное количество населения, явка будет  больше 50%, то даже вопреки заявлению международного сообщества, демократы будут кричать, что выборы хотел народ. Они рассчитывают вот таким образом вернуться к власти и занять те позиции, которые занимали совсем недавно»,  — отметил Шевченко. 

Силового сценария не будет 

У Демократической партии крайне низкий, утверждает экс-посол Молдавии в ООН Алексей Тулбуре. 

«Я не вижу никакого хорошего выхода для Плохотнюка. Мы — не Венесуэла, не страна, где есть ресурсы для диктатуры. У него лично нет рейтинга. Антирейтинг — 98%, его ненавидят здесь. А Демократическая партия имеет  5–6%. Этот рейтинг они накачивают  админресурсом во время кампаний. На самом деле, это очень непопулярное политическое формирование», — комментирует Тулбуре.   

В том числе и поэтому вряд ли возможен силовой сценарий разрешения конфликта. Хотя Плахотнюк контролирует ряд государственных учреждений, в том числе силовых.

Олигарх заблокировал Кишинев, но переворота не будет

Александр Шевченко подчеркивает - коалиции придется приложить колоссальные усилия, чтобы не поддаться на провокации и не допустить досрочных выборов. 

«Важно, чтобы вновь созданная коалиция не поддавалась на провокации, не обращала внимание на свои различные, иногда непримиримые позиции. Сейчас им важно сплотиться, приложить все усилия к тому, чтобы вариант демократов не прошел. Мне кажется, им удастся это сделать, у них есть общая цель. Главная задача  — не допустить досрочных выборов. Воспользоваться поддержкой международного сообщества». 

Тулбуре в свою очередь добавил, парламент уже принял две политические декларации. В одной из них обвинил Конституционный суд в узурпации власти наряду с Плахотнюком и Демпартий.  

«Поскольку парламент —  высший законодательный орган страны, народные представители — это депутаты, а не судьи, то многие эксперты интерпретируют это как приостановление полномочий и действий КС. Есть еще целый ряд процедур. В частности, решения КС были отправлены в Венецианскую комиссию Совета Европа. У нас есть уверенность, что они будут признаны несоответствующими». 

Эксперты сошлись во мнении, что при поддержке мирового сообщества, госучреждения постепенно начнут переходить на сторону избранного правительства. 

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Автор: Мария Владимирова
#молдавия #политика #весь мир #додон #плахотнюк

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