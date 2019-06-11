Петербургские таможенники нашли в контейнере из Эквадора 400 килограммов кокаина

Наркотики на 4,5 миллиарда рублей находились в контейнере с рыбными консервами из Эквадора в порту Санкт-Петербурга.

Как проинформировала ФТС РФ, инцидент произошел 10 июня. Известно, что контейнер прибыл в Россию из Эквадора.

Как сообщается в релизе ведомства, из незаконного оборота было изъято более 2,5 миллиона доз наркотика, стоимость которых оценивается примерно в 4,5 миллиарда рублей.

Отмечается, что таможенники обнаружили мешки с килограммовыми брикетами наркотика на упаковках с консервами. Экспертиза содержимого пакетов показала, что в брикетах был расфасован кокаин.

В настоящее время сотрудники таможни и правоохранители устанавливают участников контрабандной схемы.