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16:42   11 Июня 2019
Россия

Ушаков заявил, что идея возможной встречи Путина и Трампа «висит в воздухе»

Ушаков заявил, что идея возможной встречи Путина и Трампа «висит в воздухе»

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что идея о возможной встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Осаке «висит в воздухе». Пока ничего не конкретизировано. 

«Что касается встречи с американцами, я что могу сказать, «в воздухе висит» эта идея о возможности встречи Путина и Трампа в Осаке в рамках «двадцатки», но обозначив эту идею, американская сторона пока ее не конкретизировала», — сказал Ушаков.

На прошлой неделе представитель Кремля Дмитрий Песков не исключил, что Путин и Трамп проведут переговоры в рамках саммита G20 в Осаке. При этом Белый дома пока не присылал соответствующий запрос.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео на встрече с Путиным в Сочи 14 мая заявил «о потенциальной готовности провести подобную встречу, однако этого недостаточно». 

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Автор: Виктория Разумовская
#путин #политика #трамп #ушаков

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