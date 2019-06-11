Ушаков заявил, что идея возможной встречи Путина и Трампа «висит в воздухе»

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что идея о возможной встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Осаке «висит в воздухе». Пока ничего не конкретизировано.

«Что касается встречи с американцами, я что могу сказать, «в воздухе висит» эта идея о возможности встречи Путина и Трампа в Осаке в рамках «двадцатки», но обозначив эту идею, американская сторона пока ее не конкретизировала», — сказал Ушаков.

На прошлой неделе представитель Кремля Дмитрий Песков не исключил, что Путин и Трамп проведут переговоры в рамках саммита G20 в Осаке. При этом Белый дома пока не присылал соответствующий запрос.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео на встрече с Путиным в Сочи 14 мая заявил «о потенциальной готовности провести подобную встречу, однако этого недостаточно».