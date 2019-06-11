«Ан-Нусра»* вербует на Украине боевиков для отправки в Сирию

Потери террористов в Идлибе вынудили боевиков начать массовую мобилизацию не только в регионе, но и искать наемников в России и Украине. Об этом сообщает военный эксперт, главред информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин в интервью ФАН.

Сообщается, что из Сирии в Крым, на родину убитого недавно в междоусобных боях командира подконтрольной «Ан-Нусре» группировки «Тахрир аш-Шам» Абдуль-Ильгиза аль-Керима выехал его земляк — боевик с позывным Абу Чингиз. Он планирует встретиться с земляками в Крыму и агитировать их присоединиться к боевикам, воюющим против войск официального Дамаска. Засланный террорист намерен вести пропаганду не только в Крыму, но и в Украине — в Киеве, а также в Геническом, Новотроицком и Ивановском районах Херсонской области.

Районы для вербовки выбраны не случайно, там действуют радикальное формирование «Аскер» и «Батальон имени Номана Челебиджихана» — обе группы связаны с украинским бизнесменом Ленуром Ислямовым, который инициировал продовольственную и энергетическую блокаду Крыма. Члены националистических крымскотатарских организаций связаны с исламистскими группировками, в частности с «Аль-Каидой»*, сообщает ФАН.

Издание отмечает, что сирийские боевики считают крымских татар, как и африканских мусульман, «братьями» второго сорта, используя их как щит в передовых отрядах и в качестве смертников.

«Исламское государство»* на пике своих возможностей изучало вопрос засылки эмиссаров для работы с мусульманским населением Крыма», — сообщил Рожин, упомянув об оперативной работе ФСБ, пресекшей деятельность радикальных ячеек в Крыму.

Политолог Рожин напомнил, что украинские националистические батальоны финансируются местными олигархами и упомянул одного из них — Игоря Коломойского.

«После того как «Хизб ут-Тахрир» была запрещена, значительная часть их актива выехала на Украину — либо на западную Украину, либо в Херсонскую область, где они вовлечены в различные крымско-татарские нацбатальоны типа «Аскера» и «Батальона имени Номана Челебиджихана», которые действуют на деньги, поступающие от Коломойского и из Европы», — рассказал Рожин.

Рожин напомнил о сотрудничестве Турции с крымскими татарами еще до 2014 года — Анкара руководствовалась собственными геополитическими интересами, считает эксперт.

«В целом Россия понимает политику, проводимую Турцией, и пытается повлиять посредством других методов. У Турции, конечно, есть определенные нео-османские устремления, связанные с националистической частью и исламской основной общества; ее ресурсы не вполне соответствуют этим желаниям, но определенные шаги Анкара предпринимает. Соответственно, с российской стороны это находится все на достаточно жестком контроле», — заключил Рожин.

*организация признана террористической и запрещена судом на территории РФ.