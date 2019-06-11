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18:04   11 Июня 2019
Россия

Макаров спрятал попавшегося на наркотиках Резника в больнице

Макаров спрятал попавшегося на наркотиках Резника в больнице

Заподозренный в употреблении наркотиков депутат Заксобрания Максим Резник находится в кардиологическом отделении в Покровской больнице. Об этом сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте», пишут 11 июня «Невские новости». 

По мнению источника «Невских новостей», Резнику помог попасть в больницу парламентер Вячеслав Макаров, чтобы выиграть время. Напомним, общественность и СМИ выступают за лишение Резника депутатского мандата. Именно такое наказание обсуждали парламентеры на одном из пленарных заседаний. Но если Резнику удастся оттянуть время, вопрос о мандате отложат до осени. 

Ранее сообщалось, что петербуржцы собирают подписи за лишение Резника депутатского мандата. По их мнению, своим отказом проходить медобследование парламентер признался в употреблении наркотиков. 

«Политика сегодня» напоминает, скандал вокруг Резника начался после первомайского шествия, где он, находясь в неадекватном состоянии, провоцировал петербуржцев и полицейских. После этого начали всплывать новые подробности жизни политика. Чуть позже «Невские новости» опубликовали видеозапись, на которой Резник, вероятно, курит «косяк» и расследование, в котором сказано, что он вымогал деньги у петербургских застройщиков. Также сообщалось, что он избил супругу. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #резник #макаров

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