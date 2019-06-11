Макаров спрятал попавшегося на наркотиках Резника в больнице

Заподозренный в употреблении наркотиков депутат Заксобрания Максим Резник находится в кардиологическом отделении в Покровской больнице. Об этом сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте», пишут 11 июня «Невские новости».

По мнению источника «Невских новостей», Резнику помог попасть в больницу парламентер Вячеслав Макаров, чтобы выиграть время. Напомним, общественность и СМИ выступают за лишение Резника депутатского мандата. Именно такое наказание обсуждали парламентеры на одном из пленарных заседаний. Но если Резнику удастся оттянуть время, вопрос о мандате отложат до осени.

Ранее сообщалось, что петербуржцы собирают подписи за лишение Резника депутатского мандата. По их мнению, своим отказом проходить медобследование парламентер признался в употреблении наркотиков.

«Политика сегодня» напоминает, скандал вокруг Резника начался после первомайского шествия, где он, находясь в неадекватном состоянии, провоцировал петербуржцев и полицейских. После этого начали всплывать новые подробности жизни политика. Чуть позже «Невские новости» опубликовали видеозапись, на которой Резник, вероятно, курит «косяк» и расследование, в котором сказано, что он вымогал деньги у петербургских застройщиков. Также сообщалось, что он избил супругу.