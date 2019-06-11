Итоговая проверка Group-IB подтвердила накрутку голосов на шоу «Голос.Дети»

Международная компания Group-IB подвела итоги проверки голосования на вокальном шоу «Голос. Дети». Компания сообщила, что специалисты подтвердили выводы о накрутке голосов.

Экспертам удалось выявить две группы номеров, с которых посылались сообщения за Микеллу Абрамову. Отмечается, что в общей сложности с них поступило более 41 тысячи голосов: 33 175 звонков из Башкортостана и 8216 сообщений из Ленинградской области.

Напомним, крупный скандал произошел вокруг шоу после финала шестого сезона, где победу одержала десятилетняя Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу. В соцсетях сразу появились сообщения о том, что финал был сфальсифицирован.

Первый канал решил проверить ход голосования и подключил международную компанию Group-IB. Позже результаты финала аннулировали и анонсировали выход спецвыпуска шоу 24 мая, в котором Абрамова решила не участвовать.

В ходе спецвыпуска победителями конкурса объявили всех финалистов, в том числе и дочь Алсу. Также каждый из них получил по миллиону рублей. Микелла решила отдать свой приз на благотворительность.