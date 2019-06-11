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15:56   11 Июня 2019
Россия

Сокращение рабочей недели прибавит здоровья россиянам, считают депутаты ГД

Сокращение рабочей недели прибавит здоровья россиянам, считают депутаты ГД

Пересмотр понятий «рабочее место» и «рабочее время», а также сокращение рабочей недели могут позитивно сказаться на здоровье россиян, считают депутаты Госдумы, сообщает 11 июня РИА Новости. 

Ранее глава кабмина Дмитрий Медведев не исключал, что в будущем рабочая неделя станет четырехдневной. Он также отметил, что новые подходы к понятиям «рабочий день» и «рабочее место» стоит сделать более лояльными. 

По мнению главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова, любые изменения должны быть согласованы между работодателями, профсоюзами и правительством. Он отметил, что нельзя исключать сокращение продолжительности рабочего дня и увеличение перерыва на обед. 

«Но здесь не надо забывать, что есть те, у кого зарплата зависит от объёма конечной продукции, от часов, от количества сделанной работы или произведённых изделий», — сказал он.

Он напомнил, что мы живем по принципам Международной организации труда, которые были провозглашены 100 лет назад и не менялись, но в мире появляется искусственный интеллект. 

«Когда ещё вчера на предприятии работало, условно, 10 человек, то сегодня эту работу делает оператор и компьютер», — пояснил депутат.

Сокращение рабочей недели прибавит здоровья россиянам, считают депутаты ГД

Рынок труда должен быть наполнен востребованными специалистами, ведь многие профессии находятся на грани вымирания, напоминает он.

По мнению члена комитета Госдумы по охране здоровья, врача-психиатра Бориса Менделевича, новый режим трудовой деятельности мог бы позитивно сказаться на здоровье населения. Он подчеркнул, что напряженный труд и малое количество времени для отдыха и восстановления плохо сказывается на физическом и психическом здоровье людей. 

«С точки зрения медицины, инициатива премьер-министра Дмитрия Медведева очень позитивна. Согласен с тем, что необходимо четко регламентировать такие понятия как «рабочий день» и «рабочее время». Мы все прекрасно знаем, что у нас зачастую работодатели очень свободно трактуют Трудовой кодекс, и рабочий день у многих наш граждан часто бывает ненормированным»,  — сказал он.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #трудовой кодекс #рабочая неделя

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