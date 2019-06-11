Сокращение рабочей недели прибавит здоровья россиянам, считают депутаты ГД

Пересмотр понятий «рабочее место» и «рабочее время», а также сокращение рабочей недели могут позитивно сказаться на здоровье россиян, считают депутаты Госдумы, сообщает 11 июня РИА Новости.

Ранее глава кабмина Дмитрий Медведев не исключал, что в будущем рабочая неделя станет четырехдневной. Он также отметил, что новые подходы к понятиям «рабочий день» и «рабочее место» стоит сделать более лояльными.

По мнению главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова, любые изменения должны быть согласованы между работодателями, профсоюзами и правительством. Он отметил, что нельзя исключать сокращение продолжительности рабочего дня и увеличение перерыва на обед.

«Но здесь не надо забывать, что есть те, у кого зарплата зависит от объёма конечной продукции, от часов, от количества сделанной работы или произведённых изделий», — сказал он.

Он напомнил, что мы живем по принципам Международной организации труда, которые были провозглашены 100 лет назад и не менялись, но в мире появляется искусственный интеллект.

«Когда ещё вчера на предприятии работало, условно, 10 человек, то сегодня эту работу делает оператор и компьютер», — пояснил депутат.

Рынок труда должен быть наполнен востребованными специалистами, ведь многие профессии находятся на грани вымирания, напоминает он.

По мнению члена комитета Госдумы по охране здоровья, врача-психиатра Бориса Менделевича, новый режим трудовой деятельности мог бы позитивно сказаться на здоровье населения. Он подчеркнул, что напряженный труд и малое количество времени для отдыха и восстановления плохо сказывается на физическом и психическом здоровье людей.