Французская полиция задержала пять человек, которые планировали нападения на мусульман и евреев. Правоохранители вели расследование в течение нескольких месяцев, сообщил телеканал BFMTV.

В СМИ уточнили, что задержания были произведены с сентября 2018 года по май 2019 года. В числе задержанных оказался несовершеннолетний подросток, которому исполнилось 15 лет.

Известно, что задержанные придерживались ультраправых взглядов и входили в группу «Черная птица» (L'Oiseau Noir). На форуме они обсуждали возможность организации теракта. По данным телеканала подозреваемые планировали совершить ряд нападений, в том числе на мусульман, а также во время ежегодного собрания Совета еврейских организаций Франции (CRIF).