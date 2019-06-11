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16:02   11 Июня 2019
Весь мир

Полиция Франции задержала подозреваемых в подготовке атак на мусульман

Полиция Франции задержала подозреваемых в подготовке атак на мусульман

Французская полиция задержала пять человек, которые планировали нападения на мусульман и евреев. Правоохранители вели расследование в течение нескольких месяцев, сообщил телеканал BFMTV.

В СМИ уточнили, что задержания были произведены с сентября 2018 года по май 2019 года. В числе задержанных оказался несовершеннолетний подросток, которому исполнилось 15 лет.

Известно, что задержанные придерживались ультраправых взглядов и входили в группу «Черная птица» (L'Oiseau Noir). На форуме они обсуждали возможность организации теракта. По данным телеканала подозреваемые планировали совершить ряд нападений, в том числе на мусульман, а также во время ежегодного собрания Совета еврейских организаций Франции (CRIF).

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Автор: Виктория Разумовская
#франция #полиция #теракты #общество

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