Джордж Мартин бросил «Игру престолов» ради видеоигры

Американский писатель Джордж Мартин, написавший цикл «Песнь Льда и Пламени», стал сценаристом компьютерной игры «Elden Ring» («Огненное кольцо»), сообщает британское интернет-издание The Independent.

Разработкой игры занимается японская FromSoftware, а издаст ее компания Bandai Namco. Возглавляет проект Хидетака Миядзаки, который является большим поклонником книг Мартина. RPG не связана с «Игрой престолов», это отдельный фэнтезийный мир с открытыми локациями.

Стоит отметить, что писатель не раз говорил об усердной работе над своим детищем, но, по всей видимости, фанатам придется подождать еще. Кстати, игра стала первым проектом Мартина, который не имеет ничего общего с нашумевшим произведением.

Дебютный трейлер показали на выставке E3 в воскресенье, 9 июня.

Согласно данным разработчиков, в «Elden Ring» не будет фиксированного героя, каждый пользователь будет создавать перса самостоятельно. Открытый мир игры уже объявили самым большим из всех работ студии. Создатели подарят игрокам множество оружия и боевой магии, а также разнообразных и сложных боссов.