В ОБСЕ призвали наказать виновных за разгром редакции «Сноба» в Москве

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир обеспокоен ситуацией с погромом, который устроил неизвестный в редакции издания «Сноб» в Москве. Об этом он написал в Twitter.

I am concerned with attack on Snob editorial office @snob_project in Moscow #Russia on 10 June. I hope that law enforcement authorities will do their utmost to fully investigate the incident and bring to justice those responsible for the attack. — OSCE media freedom (@OSCE_RFoM) June 11, 2019

«Обеспокоен нападением на редакцию «Сноба» в Москве 10 июня. Надеюсь, что правоохранительные органы сделают все возможное, чтобы расследовать инцидент и привлечь виновных в нападении к ответственности», — написал он в Twitter.

«Политика сегодня» напоминает, в ночь на 10 июня неизвестный устроил погром в редакции «Сноба» и скрылся. Главред издания заявила, что в офисе повреждены все компьютеры, мебель и стеклянные перегородки. Она отметила, что сумма ущерба составляет два миллиона рублей.