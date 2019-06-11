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15:29   11 Июня 2019
Весь мир

В ОБСЕ призвали наказать виновных за разгром редакции «Сноба» в Москве

В ОБСЕ призвали наказать виновных за разгром редакции «Сноба» в Москве

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир обеспокоен ситуацией с погромом, который устроил неизвестный в редакции издания «Сноб» в Москве. Об этом он написал в Twitter. 

«Обеспокоен нападением на редакцию «Сноба» в Москве 10 июня. Надеюсь, что правоохранительные органы сделают все возможное, чтобы расследовать инцидент и привлечь виновных в нападении к ответственности», — написал он в Twitter. 

«Политика сегодня» напоминает, в ночь на 10 июня неизвестный устроил погром в редакции «Сноба» и скрылся. Главред издания заявила, что в офисе повреждены все компьютеры, мебель и стеклянные перегородки. Она отметила, что сумма ущерба составляет два миллиона рублей. 

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Автор: Софья Белоцерковская
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